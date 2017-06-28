毒販撞死7歲女童獲交保 高院傳他變收押

2017-06-28 21:35

〔記者楊國文／台北報導〕女毒犯丁易津去年遇警攔檢，同車遭毒品通緝的男子劉芊輝要求丁女高速倒車逃逸，竟撞死幫母親收拾攤位的7歲孝順女童，一審分別依殺人罪、傷害致死等罪判丁女、劉男各16年、9年徒刑，丁女雖遭收押，劉男卻准以10萬元交保，檢方不服提抗告，並上訴，高等法院懷疑劉男有逃亡之虞，今傳訊他到庭，法官以劉男有逃亡之虞，將他收押，劉男聞訊淚流滿面，一路啜泣坐上囚車。

去年4月28下午4時許，丁易津（23歲）無照駕車，搭載劉芊輝（23歲）及一名陳姓男子，行經桃園夜市北埔路和中正路口時，遇到桃園市警局保安大隊巡邏警網攔檢。由於車上有剛買來的毒品K他命，劉男因為毒品案被通緝，不想被關，對丁女大叫「我通緝，不要停車！」丁女慌張，重踩油門在狹窄巷道高速倒車逃逸。

剛好孝順的7歲賴姓女童，下課後到夜市幫媽媽收攤掃地，丁女倒車時先撞毀攤架，再輾過女童頭部以致她當場死亡，女童母親也遭波及受傷。而丁女明知已經撞倒母女肇事，卻仍加速逃離現場，警方隔天凌晨先逮捕丁女送辦，去年5月12日再緝捕劉男到案，丁女和劉男都被羈押。

丁女向檢警坦承，當時知道撞到人，因怕車上毒品被查獲，劉男又叫她倒車逃逸，為了幫朋友才沒停車。劉男也指出當時因毒品案被通緝，怕被逮捕，才叫丁女別停車。

桃園地院認定丁女、劉男惡行重大，但犯意有別，今年4月依殺人罪判丁女16年徒刑、另依成年人對兒童故意殺人罪，判劉男9年徒刑，不過准許劉男以10萬元交保，並應於每週一、三、五下午6時向住處轄區派出所報到。

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