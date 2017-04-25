谷阿莫走紅惹爭議 公司曾貼最狂徵才文
2017-04-25 18:27
〔記者王冠仁／台北報導〕網路紅人谷阿莫以「X分鐘讓你看完○○」走紅，但也因此惹上官司。記者今天下午實際走訪谷阿莫的「知識糖果數位社群媒體股份有限公司」，但公司不願受訪；記者撥打電話聯繫該公司人員，但對方聲稱目前沒有安排受訪行程，也沒透露「執行長」谷阿莫是否在公司內。
去年12月，谷阿莫的「知識糖果」公司在人力網站要替執行長找私人助理，工作內容卻先寫說執行長是一位「30歲的中年機歪男子」。徵才條件也寫到，要幫執行長的貓鏟屎、要幫執行長的電玩練功、要幫執行長跑腿等，誇張內容引來網友議論紛紛；有網友就發現，YouTube上的谷阿莫管理人是仲惟鼎，與該公司老闆相同，懷疑這篇徵才貼文是谷阿莫的幽默之作。
根據網友資料顯示，谷阿莫在前年以暱稱「爛肉」，發布電影「露西」觀後感，但有網友關注到他的獨特風格，他於是將暱稱改為谷阿莫，並於前年1月用臉書上傳第一支影片「5分鐘看完熱門韓劇皮諾丘」，網路人氣開始急速竄升。
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