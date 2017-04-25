家產分配喬不攏 兄竟先恐嚇再開槍
2017-04-25 09:06
［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭葉姓男子與黃姓妹妹因家產分配問題，發生爭執，葉男竟先以手機傳送「我很想殺你」等文字的簡訊給妹妹，於凌晨時分，持改造手槍，朝妹妹的車射擊，黃男事後遭警方逮捕，全案法院審結，認為被告持有可發射子彈具有殺傷力的改造手槍、子彈，足以危害他人安全， 依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，判處有期徒刑3年6個月。
判決書指出，現從事臨時工的葉姓男子，與黃姓妹妹一個從父姓，一個從母姓，2人因家產分配問題，常發生爭執，沒想到葉男竟基於恐嚇犯意，先於105年8月5日下午以行動電話傳送含有「7月了，也許是屬於你、我、媽媽的日子？很想殺了你！哈」的簡訊給妹妹。
同年8月9日凌晨，葉男駕車至妹妹住處大廈地下停車場，持改造手槍，朝黃女的車子開槍射擊一次，致該車後保險桿處遭子彈射穿，再於同日下午以行動電話傳送「再玩大一點！今天凌晨我去你家朝你車子開了一槍擊重保險桿！再來我會開你！報警吧我被你們看那麼衰早不想活了」的簡訊恐嚇，事後黃女向警方報案，員警於同日晚上攔查葉男駕駛的車輛，當場扣得上開改造手槍1支、制式子彈1顆、非制式子彈16顆。
法官認為，葉男對於犯行坦承不諱，核與證人黃女於警詢中所陳相符，審酌被告持有可發射子彈具有殺傷力之改造手槍、子彈，足以危害他人生命安全，對社會治安隱藏巨大之危害，復持之對告訴人開槍、傳送簡訊恐嚇，使告訴人心生畏懼，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，判處有期徒刑3年6個月，併科罰金5萬元，扣案的手槍、子彈全部沒收。
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