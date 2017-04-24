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台俄混血女模捲W命案 毛髮驗出毒品反應
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UBike女騎士遭撞斷牙流血 無照惡男竟還搶手機阻報案

2017-04-24  18:38

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市48歲陳姓男子，23日清晨6時許開車行經新莊區富國路，準備左轉中正路往桃園方向時，因未注意騎乘U-Bike過馬路的26歲施姓女子「小花」，當場將她撞飛，導致她的頭部挫傷，斷了4顆牙，孰料，無照駕駛的陳男因畏罪，竟不顧她的傷勢，強行將她拖到路邊，甚至搶奪手機不讓施女報案，惡劣行徑讓小花友人事後氣得PO臉書痛斥，警方目前已依強制罪偵辦。

警方調查，陳男的駕照早在11年前就已被吊銷，至今仍是無照駕駛。23日清晨，他開車欲到桃園，孰料行經新莊中正路、富國路口準備左轉中正路時，未注意對向迎面而來的腳踏車，高速撞上小花。

車禍發生後小花痛苦倒地，因牙齒遭撞斷不停地流血，當下欲撥打電話報案，孰料，無照駕駛的陳男疑似畏罪，趕緊將施女拉到路邊，隨後搶走小花的手機阻止其報案，直到小花向路人求救，陳男才將手機還回，恐怖經歷仍讓小花餘悸猶存，害怕得向友人訴苦，小花友人事後得知此事，氣得上臉書PO文痛罵：「真是惡劣！」引發網友群起撻伐。

對此新莊分局表示，車禍部分初步檢視監視器畫面，雙方當時皆是綠燈，無號誌問題，初判應是小轎車視線死角未注意腳踏車才肇事，因陳男駕照已被吊銷，將依「道路交通管理處罰條例」第21條1項4款處新臺幣9000元至12000元罰鍰，另搶手機阻止報案部分已涉及刑法強制罪，後續將介入偵辦。

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  • 小轎車擋風玻璃碎裂。（記者曾健銘翻攝）

    小轎車擋風玻璃碎裂。（記者曾健銘翻攝）

  • 施女騎乘U-Bike遭撞。（記者曾健銘翻攝）

    施女騎乘U-Bike遭撞。（記者曾健銘翻攝）

  • 警方到場處理。（記者曾健銘翻攝）

    警方到場處理。（記者曾健銘翻攝）

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相關關鍵字： Ubike 強制罪 搶手機 無照駕駛 車禍
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