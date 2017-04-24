少女日記甜蜜寫「我不是處女了」 男說：不認識她

2017-04-24 12:24

〔記者王定傳／台北報導〕13歲少女小美（化名）與彭姓網友交往，彭男還開賓士汽車接小美出遊，帶她到旅館偷嚐禁果，小美母親在女兒的平板電腦，發現女兒寫說：「跟老公出去、我不是處女了」大驚提告並求償，彭雖否認，新北地院不採信，判他賠償被害者及其父母140萬，可上訴。

小美指證，她與彭男在遊戲中以老公老婆互稱，彭自稱在花蓮開民宿，她也有跟彭提及自己13歲，讀國中二年級，去年6月間，彭開兩人座黑色賓士車接她外出，到中興橋附近某旅館嘿咻；7月間，兩人還在她房內嘿咻，彭吃完早餐就走人。

小美說，她從未提及此事，但母親發現她平板電腦內的日記，拿手機拍下交給警察，她遭母親責罵心情不好，把日記刪除，不過可確定，彭男就是與她發生性行為的人。

彭男堅稱不認識小美，未發生性行為，不解小美為何指證他，因此激怒小美，她原不想提告，因彭於審理時否認見面而提告。

刑事部分，合議庭調查，彭確實住在花蓮、名下有黑色兩人座賓士汽車，曾接受旅宿業訓練，去年7月以手機打電話給小美，且彭曾請小美領火車票，小美平板電腦有彭傳給她的訂票紀錄，取票憑證的身分證號碼是彭男母親的前夫，乘車時間與小美所述時間吻合。

合議庭調閱早餐店監視器畫面確認，彭與畫面中男子髮型、眼鏡款式、衣著方式吻合；加上小美無誣陷意圖，依對未滿14歲女子為性交罪判刑4年，上訴中；小美與父母再提求償，彭男仍否認，民庭法官依刑事卷證等證據認定，彭男與少女嘿咻，判他賠償140萬。