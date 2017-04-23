父子賞螢遭斷樹砸中 1歲兒顱內出血
2017-04-23 12:11
〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣峨眉鄉公所昨晚在藤坪親水公園舉辦賞螢活動，周姓父子在回程途中經過產業道路時，遭邊坡上方腐朽掉落的樹木砸中，52歲的周男有骨折、頭部撕裂傷，他1歲多的兒子經診斷後有顱內出血症狀，轉診林口長庚持續救治。
峨眉鄉公所表示，這棵因腐朽斷裂的木麻黃樹長在產業道路邊坡上方約8公尺的私人土地上，晚間7點多斷裂墜落時因重力加速度砸中走在路面的周姓父子，在活動會場的警員很快就通知消防隊員將他們送醫救治，目前周男傷勢穩定，但他兒子的顱內出血傷勢仍須住院觀察。
鄉公所表示，周男有報名參加活動，有主辦單位保的意外險，他兒子雖然沒投保，但也在主辦單位保的團體險保障範圍內，所以2人的醫療費用都不成問題，也有派員持續關切。
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