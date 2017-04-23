深夜搶劫路人 警方過濾千筆監視器逮4嫌

雲林西螺警方破獲持槍恐嚇取財犯罪集團，逮捕司嫌等4人。（記者黃淑莉翻攝）

2017-04-23 09:45

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林縣西螺警分局偵破司姓男子為首的犯罪集團，逮逮司嫌等4人，警方表示，該集團5名成員是南投信義鄉原住民，他們半夜在部落集合後開車下山，沿路發現有落單行人即持槍恐嚇取財，警方過濾上千筆監視器畫面，鎖定司嫌等人，前天深夜大雨中前往信義鄉司嫌住處攻堅逮人。

西螺警方日前接獲2位被害人報案，指11日及13日清晨在西螺果菜市場附近有2名男子持槍要求他們交出身上財物，警方調閱附近路口監視器，發現車牌為失竊車牌，擴大清查附近監視器畫面，發現嫌犯竊取車牌的畫面，鎖定谷姓男子涉案。

警方進一步調查蒐證，發現谷嫌與同部落多位共組犯罪集團，以司嫌（23歲，有傷害、妨害公務等前科）為首共有5人，谷嫌為怪手司機，司嫌等人則四處打零工，前天晚上10點半前往信義鄉一部鐵皮屋攻堅，當場查獲司嫌，並起出改造手槍一支、子彈2發，隨後又在山上及山下逮捕甘嫌、谷嫌及松嫌等人，還一名魏嫌未到案。

西螺偵查隊長林振順表示，該集團本月10日至21日分別在台中、南投、彰化、雲林等地區，犯下多件持槍恐嚇落單行人要求交出身上財物，司嫌坦承因缺錢花用才會夥同友人一起犯案，警方訊後依恐嚇取財、竊盜等罪嫌及違反槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。

雲林西螺警方破獲持槍恐嚇取財犯罪集團，逮捕司嫌等4人。（記者黃淑莉翻攝）