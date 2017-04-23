救護不闖紅燈被投訴！消防員憤而請辭：熱情耗盡

2017-04-23 08:42

〔記者徐聖倫／新北報導〕31歲郭姓消防員任職在103年4月出勤新北市中和區1名9旬婦跌倒救護案，婦人指定要到路較遠的醫院就醫也罷，郭某因判斷婦人傷勢輕微，故未刻意闖紅燈搶時間，竟遭婦人家屬投訴，而上司又要求郭員寫信向當事人致歉，郭員心覺受屈，今年3月便提出辭呈，他說「當不想迎合卻又無法改變大環境，只能選擇離開！」

時任7大隊長林永東回應，此事已過許久，細節已不記得，人事調動為正常輪調，與該案無關，撰道歉信、前往醫院應該也是分隊長的意思，他並未下令。新北市消防局則表示，確有本案發生，經調查郭員程序皆合規定，並沒有懲處，但有與同仁討論如何精進與民眾溝通技巧。

郭員說，當時他到場檢傷，發現該婦人意識非常清晰，傷勢為前幾日跌倒留下並不嚴重，僅頭部小腫脹，依規定應送往衛福部立雙和醫院救治，但老婦堅持要到台北市吳興街台北醫學大學附設醫院，郭員也應了老婦要求，依規定回報後前往。

由於老婦傷勢不緊急，郭員為用路人安全更為自己與患者安全，未鳴警笛僅開警示燈遵守交通號誌行駛，然此舉卻導致家屬不悅。老婦家屬向新北市消防局投訴，局本部要求督察、救護2科著手調查，經查「緊急醫療救護法」郭員沒有錯故未追究，然郭員所屬第7大隊大隊長卻在「局週報會議」大發雷霆。

時任7大隊長林永東要求郭員到醫院向家屬道歉同時附上道歉信，還大嗆郭員「不要跟我提法條！」下通牒道歉或處分二擇一，郭員不從的狀況下，搞得連其所屬國光分隊長也不爽，拿著分隊同仁代筆的道歉信到醫院代替郭員賠不是，而郭員雖未受行政處分，但數月後他便「被」調往中和分隊。

郭員覺得消防工作竟如此不堪、如此沒保障，怎麼做怎麼錯，加上考慮到剛出生的孩子，郭員去意已決毅然辭掉頭路。