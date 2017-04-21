高雄關緝獲馬來西亞萬寶路香菸

2017-04-21 15:46

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄關查獲轉口櫃夾藏919箱白牌萬寶路香菸。

賦稅署高雄關今天表示，19日於63號碼頭清查艙單，發現馬來西亞轉往菲律賓轉口櫃申報貨名紡織物，經掃描發現內裝有異，開艙後發現藏有919箱白牌萬寶路香菸，總數有45萬9千5百包。

高雄關機動稽核組幹員表示，這只轉口櫃貨主在國外並未到案，載貨船方供稱不知情，而東南亞轉口櫃特別是菲律賓，白牌假煙非常多，過濾艙單時會特別注意，私菸擇日銷毀，全案依據海關緝私條例送辦。