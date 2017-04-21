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高雄關緝獲馬來西亞萬寶路香菸

2017-04-21  15:46

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄關查獲轉口櫃夾藏919箱白牌萬寶路香菸。

賦稅署高雄關今天表示，19日於63號碼頭清查艙單，發現馬來西亞轉往菲律賓轉口櫃申報貨名紡織物，經掃描發現內裝有異，開艙後發現藏有919箱白牌萬寶路香菸，總數有45萬9千5百包。

高雄關機動稽核組幹員表示，這只轉口櫃貨主在國外並未到案，載貨船方供稱不知情，而東南亞轉口櫃特別是菲律賓，白牌假煙非常多，過濾艙單時會特別注意，私菸擇日銷毀，全案依據海關緝私條例送辦。

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  • 高雄關緝獲白牌萬寶路香菸。（記者黃旭磊翻攝）

    高雄關緝獲白牌萬寶路香菸。（記者黃旭磊翻攝）

  • 緝毒犬於碼頭值勤。（記者黃旭磊翻攝）

    緝毒犬於碼頭值勤。（記者黃旭磊翻攝）

  • 白牌香菸多銷往菲律賓。（記者黃旭磊翻攝）

    白牌香菸多銷往菲律賓。（記者黃旭磊翻攝）

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