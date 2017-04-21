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臨時請假 法官傳江蕙5月23日再度出庭作證
2017-04-21 13:20
［記者黃捷／台北報導］歌后江蕙遭歹徒陳金標強盜未遂，士林地方法院今早再開庭，江蕙原本要親上火線出庭作證，但因她暈眩症復發，昨天下午4、5點臨時通知請假，法官今天開庭時才收到診斷證明書，因此當庭嚴肅告知江蕙的律師，若無具體證明及理由，對於江蕙未到庭一事將依法辦理，暫定江蕙改於5月23日上午9點40分出庭作證。
江蕙的律師趙文銘表示，江蕙本人有意願配合出庭作證，但近日暈眩症復發，身體不適才會臨時請假，並當庭提供醫師開立的診斷證明，至於江蕙何時能出庭，趙則回應要與江蕙討論後再決定。
法官表示，昨天下班前約4、5點，才由書記官轉述得知江蕙臨時請假，但未具任何書狀，直到今天開庭，才收到診斷證明書，但上面並未記載具體的症狀，也無註明症狀持續時間等內容，必須再補上其他證明。
法官指出，陳嫌涉犯7年以上重刑，江蕙不僅是重要證人，也是本案的告訴人，有作證義務，在一審階段必須出庭，就算江蕙請假，法院一定會再次通知，勢必造成江蕙本人不便，對病情也沒有幫助。
檢方起訴指出，陳男去年12月闖入江弟位於淡水楓丹白露社區的5樓住處強盜，住2樓的江蕙及外籍看護聽到江弟叫聲，趕上樓與陳男發生激烈扭打，陳男一度持螺絲起子、西瓜刀挾持，仍不抵3人激烈反抗，未遂逃逸，遭依加重強盜未遂、侵入住居及傷害等罪起訴。
陳男矢口否認犯行，不僅質疑警方栽贓，還反咬江蕙編故事，士林地院因而傳喚江蕙等相關人員出庭作證，釐清案情細節，以及陳男指控是否真實。
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