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「蜘蛛盜」爬牆行竊 大白天照幹

2017-04-21  11:35

〔記者蔡清華／高雄報導〕搬運工學「蜘蛛盜」，大白天日正當中，不顧屋主還在1樓看電視，從後方爬牆上2樓企圖行竊，被正要回房午休的屋主撞個正著，驚呼「有小偷!」，並問竊嫌「爬這麼高不怕嗎？」竊嫌驚慌之下，加快速度爬下牆逃離現場，警方昨天逮捕賴嫌到案。

警方表示，鳳山區正氣街上的住宅防火巷正好進行下水道污水處理施工中，14日中午時間，大膽的竊嫌趁施工中環境較無人控管，挑好下手民宅後，不顧屋內還有人在1樓看電視，從後方爬牆上2樓，剛好因窗戶未上鎖，竊嫌輕易開啟紗窗進入被害屋主房內，此時屋主剛好要進房休息時，發現紗窗未關，正要上前查看時，與竊嫌面對面碰個正著，嚇得竊嫌翻牆下樓逃逸。

鳳山分局依據監視畫面之犯嫌特徵及騎乘之犯案機車，因查詢發現車主為女性，故清查其家屬，鎖定有竊盜前科的賴姓男子（60年次，搬運工）。

警方昨天下午至該名男子住處外埋伏，俟男子出門時，警方即上前盤查，經承辦員警曉以大義後，賴嫌於現場坦承犯行，供稱因缺錢花用，才會學蜘蛛人冒險爬牆行竊，全案依竊盜案將賴嫌移送台灣高雄地方法院檢察署偵辦。

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  • 警方從監視器影像鎖定嫌犯。（記者蔡清華翻攝）

    警方從監視器影像鎖定嫌犯。（記者蔡清華翻攝）

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