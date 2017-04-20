| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
貨車司機身體突不適 撞壞軍營門身亡 PR 中古車平台結盟策略 獨樹一格 最宜居 基隆購屋全國最輕鬆
 首頁 > 社會

美籍黑人騙子再被逮 曾以洗美鈔手法騙熟女百萬元

2017-04-20  17:07

〔記者邱俊福／台北報導〕非裔美籍黑人男子RICHARDS BOIMAH ARCHIE，跟跨國愛情詐欺集團勾串，來台擔任出面取款的車手，前天被逮。檢警單位追查發現，去年八月間，他曾以捐款幫助落後國家兒童，以及「黑紙變美鈔」戲法，行騙一名嘉義的熟女百萬元，遭警方逮捕。

當時，陳姓熟女是在網路認識這名美籍黑人，雙方相談甚歡，隨後宣稱自己常捐款幫助落後國家的貧窮兒童，並遊說捐款，陳女隨即匯款3萬3000美元給對方。

去年七月間，這名美籍黑人搭機來台，約陳女在台北車站見面，表達從戰亂中國家帶了一個行李箱，裡頭裝滿黑紙，但這些黑紙其實是美金，只要使用一瓶神祕藥水點在黑紙上，黑紙立即變成美鈔，除當場變給她看，還要求再給2萬5000美元，購買藥水。

陳女覺得有異報警，警方到兩人相約的嘉義高鐵站，將這名美籍黑人逮捕，依詐欺罪嫌移送法辦，他也因此被境管，卻持續在台犯案。

廣告
  • 非裔美籍黑人男子RICHARDS BOIMAH ARCHIE跟跨國愛情詐欺集團勾串，來台擔任出面取款的車手並騙取一名熟女百萬元，遭刑事局逮捕，圖為刑事局外觀。（記者邱俊福攝）

    非裔美籍黑人男子RICHARDS BOIMAH ARCHIE跟跨國愛情詐欺集團勾串，來台擔任出面取款的車手並騙取一名熟女百萬元，遭刑事局逮捕，圖為刑事局外觀。（記者邱俊福攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 愛情騙子 詐騙集團 跨國愛情 軍火商
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧韭菜炒豬肉
開胃菜✧橄欖油泡蝦
喝甜湯✧蓮子銀耳湯
Ｑ彈蝦仁怎麼炒？
轉寄

標題：美籍黑人騙子再被逮 曾以洗美鈔手法騙熟女百萬元


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月20日‧星期四‧丁酉年三月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.