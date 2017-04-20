美籍黑人騙子再被逮 曾以洗美鈔手法騙熟女百萬元
2017-04-20 17:07
〔記者邱俊福／台北報導〕非裔美籍黑人男子RICHARDS BOIMAH ARCHIE，跟跨國愛情詐欺集團勾串，來台擔任出面取款的車手，前天被逮。檢警單位追查發現，去年八月間，他曾以捐款幫助落後國家兒童，以及「黑紙變美鈔」戲法，行騙一名嘉義的熟女百萬元，遭警方逮捕。
當時，陳姓熟女是在網路認識這名美籍黑人，雙方相談甚歡，隨後宣稱自己常捐款幫助落後國家的貧窮兒童，並遊說捐款，陳女隨即匯款3萬3000美元給對方。
去年七月間，這名美籍黑人搭機來台，約陳女在台北車站見面，表達從戰亂中國家帶了一個行李箱，裡頭裝滿黑紙，但這些黑紙其實是美金，只要使用一瓶神祕藥水點在黑紙上，黑紙立即變成美鈔，除當場變給她看，還要求再給2萬5000美元，購買藥水。
陳女覺得有異報警，警方到兩人相約的嘉義高鐵站，將這名美籍黑人逮捕，依詐欺罪嫌移送法辦，他也因此被境管，卻持續在台犯案。
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