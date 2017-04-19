屏東市長涉貪遭判刑 縣府：文書送達當事人起停職

2017-04-19 18:24

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國民黨籍屏東市長林亞蒓與夫婿陳俊良夫婦涉貪案，今天（19日）一審被屏東地方法院依貪污治罪條例判刑，屏縣府表示，該案屬貪污，依地制法78條已構成停職要件，文書送達當事人時停職生效，將派代理市長。

縣府民政處表示，判決所用法條為貪污治罪條例第5條第1項第2款者，依地方制度法第78條規定，鄉、鎮、市長有涉嫌犯貪污治罪條例，經第一審判處有期徒刑以上之刑者，由縣政府停止其職務。

民政處也表示，由於地方制度法第78條也規定，若涉嫌貪污治罪條例上之圖利罪者，要經第二審判處有期徒刑以上之刑者才停職，而圖利罪為貪污治罪條例第6條，林亞蒓案並非圖利，屬於貪污必須停職，縣府必須釐清法條審慎說明。

屏東縣選委會指出，由於市長任期已過半，一旦停職，沒有補選問題，將由縣府派人代理市長；民政處長鄭文華進一步說明，停職生效時間地制法第78條沒有明確規定，但民國90年內政部解釋函指宣判時間為基準，但95年又解釋為文書送達當事人起，縣府應該會依據95年的解釋來處理，依法展開停職、派代作業。