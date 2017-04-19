李承龍預告「送禮」 行動鬧劇一場

2017-04-19 17:50

〔記者劉慶侯／台北報導〕台南烏山頭水庫的八田與一銅像遭斷頭事件，前台北市議員、中華統一促進黨成員李承龍，在承認犯案後，昨日在臉書上稱說要將銅像人頭在19日下午送交統促黨部處理，但最後證實是場意圖吸睛的行動鬧劇。

事實上，箱子內裝的是原住民在日本殖民政府時期，遭日本人屠殺砍下人頭的歷史照片，八田與一的銅像人頭至今仍是下落不明。

代表李承龍發言的成姓男子也一再指出，李承龍自己也不知八田與一的銅像人頭去向，「可能已被丟棄在烏山頭水庫也是有可能的」。

李承龍昨日在臉書上留言預告，表示今天下午4點要送禮到中華統一促進黨黨部，引起外界猜測可能是八田與一的銅像人頭。

台南警方得知訊息，今日也趕到現場埋伏守候，但他們收到的線報則是「沒有八田與一的銅像人頭」，「是一場行動劇，為吸引媒體注意」。

在今日下午4時15分左右，果然有一名男子手捧著一個中大型快遞箱到達中華統一促進黨黨部，說「我帶著人頭來了」，隨即搭電梯直上黨部9樓，準備召開記者會，現場則有疑為統促黨扮演日本軍官等等的行動劇人員搭配。

成男一開始並未打開快遞紙箱，而是大聲宣讀「李承龍『送禮』」的新聞稿，猛批綠營刻意扭曲二二八真相，分裂族群、撕裂社會、騙取選票，達到「去中」、「去蔣」、「去國父」的合理化，並誇大八田與一對台灣農業的貢獻。

隨後他再炮轟國民黨，認為是失了黨魂、黨德的政黨，沒有什麼好留戀的。更有人為了爭黨主席之位，引進十多萬人頭黨員。任由民進黨暗助指使而無能制衡。

他最後贊揚統促黨，表示他們極力主兩岸和平，中華統一，是可以被交付大任的政黨。

不過，在大家等待要打開快遞紙箱時，只見由扮演日本軍官的行動劇人員，在紙箱內拿出幾張照片和小紙箱，上面貼滿了日本殖民政府時期，原住民遭屠殺被砍下的人頭的歷史照片。