李承龍預告「送禮」 行動鬧劇一場
〔記者劉慶侯／台北報導〕台南烏山頭水庫的八田與一銅像遭斷頭事件，前台北市議員、中華統一促進黨成員李承龍，在承認犯案後，昨日在臉書上稱說要將銅像人頭在19日下午送交統促黨部處理，但最後證實是場意圖吸睛的行動鬧劇。
事實上，箱子內裝的是原住民在日本殖民政府時期，遭日本人屠殺砍下人頭的歷史照片，八田與一的銅像人頭至今仍是下落不明。
代表李承龍發言的成姓男子也一再指出，李承龍自己也不知八田與一的銅像人頭去向，「可能已被丟棄在烏山頭水庫也是有可能的」。
李承龍昨日在臉書上留言預告，表示今天下午4點要送禮到中華統一促進黨黨部，引起外界猜測可能是八田與一的銅像人頭。
台南警方得知訊息，今日也趕到現場埋伏守候，但他們收到的線報則是「沒有八田與一的銅像人頭」，「是一場行動劇，為吸引媒體注意」。
在今日下午4時15分左右，果然有一名男子手捧著一個中大型快遞箱到達中華統一促進黨黨部，說「我帶著人頭來了」，隨即搭電梯直上黨部9樓，準備召開記者會，現場則有疑為統促黨扮演日本軍官等等的行動劇人員搭配。
成男一開始並未打開快遞紙箱，而是大聲宣讀「李承龍『送禮』」的新聞稿，猛批綠營刻意扭曲二二八真相，分裂族群、撕裂社會、騙取選票，達到「去中」、「去蔣」、「去國父」的合理化，並誇大八田與一對台灣農業的貢獻。
隨後他再炮轟國民黨，認為是失了黨魂、黨德的政黨，沒有什麼好留戀的。更有人為了爭黨主席之位，引進十多萬人頭黨員。任由民進黨暗助指使而無能制衡。
他最後贊揚統促黨，表示他們極力主兩岸和平，中華統一，是可以被交付大任的政黨。
不過，在大家等待要打開快遞紙箱時，只見由扮演日本軍官的行動劇人員，在紙箱內拿出幾張照片和小紙箱，上面貼滿了日本殖民政府時期，原住民遭屠殺被砍下的人頭的歷史照片。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 周刊民調：滿意度超越花媽賴神！ 他成綠營新人氣王
- MLB》為何不挑戰無安打比賽？ 陳偉殷說分明
- 照顧漸凍人父親無怨言 小六童被同學笑「窮B」
- 醫病》阿嬤吃完釣魚肉 X光一照腸子有魚鉤
- 斗南破袋查公堆垃圾 將開罰1200
- MLB》同日先發 陳偉殷完全比下達比修有
- 彩繪圍籬 和美街長宿舍拚修復
- MLB》胖卡布開轟慶生 但老虎5：1輸給光芒
- （雲林）同地同廠商 梅林又被堆廢棄物
- 尷尬！方媛爸嫁女太激動 對郭富城說「從小聽你歌長大」
- MLB》生涯最長紀錄 陳偉殷7局無安打光榮退場
- Fed副主席費雪：減債恐慌不會重演
- 替代役男打掃鐵砧山風景區 落實保護環境愛地球
- 斗六媽祖遶境 白沙屯三媽贊香
- 扮騎士X因子 洛夫重振威風
- 印度喜馬拉雅山區巴士墜河 至少44人死亡
- 國際專家聯名致信習近平 要求釋放李明哲
- 侯怡君帶盲父病母出遊 無力求救民眾
- 竹北議員、代表 明年選舉可能各增1席
- 半百郭富城喜當爸 嫩妻封口孕事原因曝光
- 桃園抽查預售屋買賣定型化契約 全都不合格
- 彰縣》抗極端氣候 葡萄溫室暴增
- 反年改夜宿圍城 立法院外搭帳篷、就地躺下
- 遭爆曖昧吳亦凡 已婚影后：惡意炒作
- 醫訊》3月瘋媽祖 皮膚科患者增多
- 電競納入2022年亞運 台將摘金可拿300萬
- 仁愛鄉「清境高空觀景步道」 五月啟用
- 「我是縣長不是立委」 張花冠出席公聽會也被擋
- 營造工人墜樓 上銀探視
- 不放任暴力拖延年革！蔡英文：堅持到底
- 巧聖仙師文化祭 將辦大型祭魯儀式
- 如遭圍毆被潑一身濕！ 徐永明狼狽喊「年改要過關」
- MLB》百年罕見！美國大學完成7-2-6三殺美技（影音）
- 雅加達省長選舉最終對決 華裔鍾萬學落後
- 八田與一的頭那兒去了？李承龍預告送「禮」
- 袁艾菲認愛 與車戰肌肉男關係友達以上
- 廖筱君傳收視疲軟遭懲處 三立駁斥：逕行法律程序
- 市場觀望 台幣貶5.6分
- 台東藍晒圖小屋險綠化 理平頭回復原色
- 厚衣服別收！吳德榮：週末下探16度
標題：李承龍預告「送禮」 行動鬧劇一場
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email