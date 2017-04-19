| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

李承龍預告「送禮」 行動鬧劇一場

2017-04-19  17:50

〔記者劉慶侯／台北報導〕台南烏山頭水庫的八田與一銅像遭斷頭事件，前台北市議員、中華統一促進黨成員李承龍，在承認犯案後，昨日在臉書上稱說要將銅像人頭在19日下午送交統促黨部處理，但最後證實是場意圖吸睛的行動鬧劇。

事實上，箱子內裝的是原住民在日本殖民政府時期，遭日本人屠殺砍下人頭的歷史照片，八田與一的銅像人頭至今仍是下落不明。

代表李承龍發言的成姓男子也一再指出，李承龍自己也不知八田與一的銅像人頭去向，「可能已被丟棄在烏山頭水庫也是有可能的」。

李承龍昨日在臉書上留言預告，表示今天下午4點要送禮到中華統一促進黨黨部，引起外界猜測可能是八田與一的銅像人頭。

台南警方得知訊息，今日也趕到現場埋伏守候，但他們收到的線報則是「沒有八田與一的銅像人頭」，「是一場行動劇，為吸引媒體注意」。

在今日下午4時15分左右，果然有一名男子手捧著一個中大型快遞箱到達中華統一促進黨黨部，說「我帶著人頭來了」，隨即搭電梯直上黨部9樓，準備召開記者會，現場則有疑為統促黨扮演日本軍官等等的行動劇人員搭配。

成男一開始並未打開快遞紙箱，而是大聲宣讀「李承龍『送禮』」的新聞稿，猛批綠營刻意扭曲二二八真相，分裂族群、撕裂社會、騙取選票，達到「去中」、「去蔣」、「去國父」的合理化，並誇大八田與一對台灣農業的貢獻。

隨後他再炮轟國民黨，認為是失了黨魂、黨德的政黨，沒有什麼好留戀的。更有人為了爭黨主席之位，引進十多萬人頭黨員。任由民進黨暗助指使而無能制衡。

他最後贊揚統促黨，表示他們極力主兩岸和平，中華統一，是可以被交付大任的政黨。

不過，在大家等待要打開快遞紙箱時，只見由扮演日本軍官的行動劇人員，在紙箱內拿出幾張照片和小紙箱，上面貼滿了日本殖民政府時期，原住民遭屠殺被砍下的人頭的歷史照片。

廣告
  • 成男帶著一箱疑為裝著銅像人頭的快遞箱到場。（記者劉慶侯攝）

    成男帶著一箱疑為裝著銅像人頭的快遞箱到場。（記者劉慶侯攝）

  • 成男在中華統一促進黨黨部召開記者會。（記者劉慶侯攝）

    成男在中華統一促進黨黨部召開記者會。（記者劉慶侯攝）

  • 箱子內裝的是原住民在日本殖民政府時期，遭屠殺砍下人頭的歷史照片。（記者劉慶侯攝）

    箱子內裝的是原住民在日本殖民政府時期，遭屠殺砍下人頭的歷史照片。（記者劉慶侯攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中華統一促進黨 八田與一 李承龍 銅像斷頭案
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧薑蒜乾燒蝦
吃甜點✧焦糖烤布蕾
燕窩的挑選／處理
這樣燙蚵仔不縮水！
轉寄

標題：李承龍預告「送禮」 行動鬧劇一場


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月19日‧星期三‧丁酉年三月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.