八田斷頭捉到涉案人 水利會要求賠償

遊客看被斷頭的八田銅像很不忍。（記者楊金城攝）

2017-04-17 16:41

〔記者楊金城／台南報導〕烏山頭水庫八田與一銅像被斷頭，前李姓台北市議員涉案，台南檢警下午已將人接回台南路途中，將在台南地檢署接受複訊。

今早台南、麻豆警方也派人去曾文水庫尋找被鋸下的八田銅像頭部，但被呼攏，也有傳言被帶到台東藏放，只是斷頭下落至今都還沒被找到。

嘉南農田水利會會長楊明風譴責說，八田銅像被斷頭這是不對的事，大家應譴責，八田只是專業土木工程技師，將嘉南平原看天田變良田，被斷頭讓人不忍，感謝警方偵辦讓案情有些進展，如果證明是蓄意破壞，將要求涉案人賠償。

涉案李男在臉書坦承說：「是我做的」，並說台南警官今天在台北中正一分局約他去喝咖啡，下午會搭高鐵南下，他也在臉書PO出15日清晨6點多疑似開車行經烏山頭水庫的南117線八田路的照，更加證實他去過烏山頭水庫。

烏山頭水庫八田與一銅像被斷頭時間是在14日深夜傳出電鋸的聲音，到15日清晨約5點，被晨起運動的水利會會務委員目擊1對男女手拿著八田銅像的頭部「把玩」，隔天才報案。

警方追查發現「斬首者」，疑似李承龍與女子邱晉芛。警方說，兩人是在本月14日前往烏山頭水庫砍下八田與一銅像，警方目前正在追查銅像頭部下落。

前台北市議員李承龍疑涉砍斷八田與一銅像，台南市警察局麻豆分局今天下午1時許前來借用偵訊室偵訊，目前已製作完筆錄，返回台南當