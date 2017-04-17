烏山頭八田銅像斷頭 警方追查涉案男女
2017-04-17 13:44
烏山頭八田銅像持續封鎖，並勸導遊客不拍照以對八田尊重。（記者楊金城攝）
〔記者楊金城／台南報導〕烏山頭水庫八田與一銅像慘遭報復式斷頭，台南市警方追查1對男女涉案，許多遊客今天到烏山頭旅遊看到場景，都說不忍對台灣有貢獻的人遭到如此對待，破壞者真是太可惡，很惡質。
還原16日事發事件，嘉南農田水利會一位會務委員在16日清晨4點多到烏山頭運動，接近清晨5點經過八田與一銅像前步道時，竟然看到1對男女拿著鋸下來的八田銅像頭部「把玩」，他覺得奇怪，但繼續走路運動，直到1小時後約清晨6點才打電話給水利會烏山頭風景區值夜人員，質問說：「八田銅像的頭部是活動式的嗎？怎麼有人拿下來？」
「八田銅像是固定阿」，水利會人員大驚失色，從值夜辦公室衝到八田銅像不到3分鐘，涉案男女早在1小時前就離開了，如果會務委員當時立刻通報，絕對可以及時攔下這對男女，可惜失之交臂。
由於案發時間約清晨5點，天色昏暗，目擊者只看到女的留長髮、男子瘦高，看不清楚長相。
烏山頭水庫只有在大門入口、距八田銅像不到50公尺的烏山頭飯店設有監視器，園區都沒有監視器，增加警方追查困難度，此外水利會在晚間後只會在大門處留小通道，供晨間運動的民眾出入，警方已調查入住飯店、露營的遊客和16日清晨3、4點進入園區民眾以追查可疑涉案人。
由於烏山頭每年祭拜八田的5月8日就快到了，市長賴清德商請奇美博物館協助水利會修復八田銅像已在積極進行中，烏山頭風景區主任洪俊文也說，為免八田銅像再遭破壞，現已派人24小時看顧八田墓園，直到烏山頭園區裝設監視器為止。
今烏山頭八田銅像持續封鎖，水利會並勸導遊客不要拍照以對八田尊重，遊客都能配合。
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