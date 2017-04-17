董娘上健身房練到與男教練進摩鐵 婚姻掰掰！
2017-04-17 00:05
〔記者王俊忠／台南報導〕一名企業董娘上健身房練健身、竟練到與私人課程男教練進摩鐵房，遭老公董座休掉！
一位企業老闆控訴，其妻在南部一家健身房參與健身課程，練著、練著竟與私人男教練發展出不倫戀，妻與教練不但逛街摟抱接吻，還一起上汽車賓館，外遇情曝光後，他與妻子離婚並提告求償。二審法官判男教練與外遇女須連帶賠償五十萬元給企業老闆，全案判決確定，不得上訴。
判決指出，這位企業老闆於九十三年初與欣欣（化名）結婚，婚後育有兩名子女，欣欣於一０三年初到南部一家健身房參與健身課程，認識擔任其私人教練的小林（化名），兩人愈走愈近、於一０三年十一、二月間曾一起出遊。
企業老闆發現妻子與小林交往密切，不僅牽手、搭肩逛街，還摟抱接吻，兩人曾於一０三年十一、二月到摩鐵開房間、投宿時間長達數小時，已侵害其配偶權，後來一０五年他與妻子離婚，為此要向欣欣與小林連帶求償二百萬元。
小林辯稱，雖與欣欣多次出遊聚餐，相互擁抱親吻與出入汽車旅館，但僅是好友間開心相擁，並無逾越分際的不倫行為，要求對方舉出他與欣欣發生性關係的事證。
台南高分院法官開庭檢視相關照片與攝錄影光碟，認定欣欣與小林的親密行為是一般情侶才有的舉動，已超越普通朋友的交往舉止，是婚姻關係外的不正常往來，難為社會一般通念所能容忍，侵害欣欣前夫的配偶權，並非無據，審酌雙方各方面資力、條件，判這對外遇男女要連帶賠償五十萬元給原告。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 2歲男童遭母親毆打命危 昏迷指數僅剩3
- 慈母喝咖啡等愛女 遭倒車飛撞超商夾死
- 為了修房子到河床挖砂 2男被依竊盜罪送辦
- 男買新刀切西瓜 半路暴怒先砍人染血
- 以為是詐騙電話 舅跨海尋姪女相隔37年奇蹟重逢
網友回應
熱門新聞
- 爆中廣裝死拒收公文 NCC寬限一個月仁至義盡
- 雄警電玩案 2線3驚爆要3線1扛罪
- 55元爽搭北高高鐵 13萬飛了
- NBA》快艇首戰失利 葛瑞芬扛責：我失誤太多了
- 鬼鬼摔到腦震盪 感覺腦髓晃啊晃
- 安俊朋新娘抱沈建宏 宇珊哀怨這件事
- 湖子內區段徵收區 車禍頻傳
- 愛犬死了怕女友知道 澳洲華裔男假報案稱遇搶匪
- 錦榮顧腰 挑女友條件打槍天后
- 中信換領隊 恰恰經紀公司老闆接手
- 台灣再列觀察名單 台幣波動恐加劇
- 「自助裝袋區」供塑膠袋被爆違法 全聯：已撤除
- 傑米羅奎爾慟失創團元老 46歲陶比癌逝
- 【朵朵小語】諦聽寂靜
- 回首戒嚴時代 黃煌雄：黨外孕育出焚而不毀精神
- 買蛋糕做愛心 助弱勢慶母親節
- 世大運第一金 王惠珍咬牙拚來的
- 73勝總亞軍 柯瑞記憶猶新
- 美景藏險 詩人籲少種落羽松
- 家長壓力大…養育篇／民團促普設公托 改善幼教
- 【貓收藏】箱座貓
- 〈婚姻幸福學〉父母教養不同調 扮黑臉被批太嚴格
- 看表演抵所得稅？ 財政部不答應
- 護理師閒到能訂珍奶來喝？醫師曝背後辛酸原因
- 首屆大鵬灣盃水車大賽 24歲的她成唯一嬌點
- 以「台灣」之名參加東奧 日民間發起簽名運動
- 中國說要加強制裁 與北韓貿易額卻增長近40％
- 仲間由紀惠做人失敗 暴肥當貴族偵探
- 馬林魚逆襲 換大都會輸1分
- 平底鍋創業 新移民學做甜點
- MLB》桑塔納1安打完投勝 寫雙城新主場紀錄
- 南科跳電 波及台積電等逾10廠
- 總統擴權修憲 土耳其今公投
- 宜蘭水泥包覆百年苦楝樹根 網友搶救
- 傳六輕執照展延已定 環團籲「給雲林一條生路」
- 紀小樣／春天書
- 自由廣場》台灣不只一位瓊瑤
- 星期專論》第二次韓戰會不會爆發？
- 租金高、樂器差 北市青少年Live Band被唱衰
- 培育下一個五月天 樂團盼多給補助
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：董娘上健身房練到與男教練進摩鐵 婚姻掰掰！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分