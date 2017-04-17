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董娘上健身房練到與男教練進摩鐵 婚姻掰掰！

2017-04-17  00:05

〔記者王俊忠／台南報導〕一名企業董娘上健身房練健身、竟練到與私人課程男教練進摩鐵房，遭老公董座休掉！

一位企業老闆控訴，其妻在南部一家健身房參與健身課程，練著、練著竟與私人男教練發展出不倫戀，妻與教練不但逛街摟抱接吻，還一起上汽車賓館，外遇情曝光後，他與妻子離婚並提告求償。二審法官判男教練與外遇女須連帶賠償五十萬元給企業老闆，全案判決確定，不得上訴。

判決指出，這位企業老闆於九十三年初與欣欣（化名）結婚，婚後育有兩名子女，欣欣於一０三年初到南部一家健身房參與健身課程，認識擔任其私人教練的小林（化名），兩人愈走愈近、於一０三年十一、二月間曾一起出遊。

企業老闆發現妻子與小林交往密切，不僅牽手、搭肩逛街，還摟抱接吻，兩人曾於一０三年十一、二月到摩鐵開房間、投宿時間長達數小時，已侵害其配偶權，後來一０五年他與妻子離婚，為此要向欣欣與小林連帶求償二百萬元。

小林辯稱，雖與欣欣多次出遊聚餐，相互擁抱親吻與出入汽車旅館，但僅是好友間開心相擁，並無逾越分際的不倫行為，要求對方舉出他與欣欣發生性關係的事證。

台南高分院法官開庭檢視相關照片與攝錄影光碟，認定欣欣與小林的親密行為是一般情侶才有的舉動，已超越普通朋友的交往舉止，是婚姻關係外的不正常往來，難為社會一般通念所能容忍，侵害欣欣前夫的配偶權，並非無據，審酌雙方各方面資力、條件，判這對外遇男女要連帶賠償五十萬元給原告。

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  • 一名企業董娘到某健身房練健身，竟練到與私人男教練上摩鐵房，遭到丈夫休妻。（圖為健身房模擬畫面，與本案新聞內容無關，記者王俊忠攝）

    一名企業董娘到某健身房練健身，竟練到與私人男教練上摩鐵房，遭到丈夫休妻。（圖為健身房模擬畫面，與本案新聞內容無關，記者王俊忠攝）

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