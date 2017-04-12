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立益紡織無預警關廠資遣 桃市勞局要罰

立益紡織公司位於桃園市平鎮區的棉紡廠，日前宣告本週六將停止生產、改建物流中心，有109名員工面臨失業，今天10餘名員工到桃園市政府前抗議。（記者陳昀攝）

2017-04-12  12:59

［記者陳昀／桃園報導］立益紡織公司位於桃園市平鎮區的棉紡廠，本週六（15日）將停止生產、改建物流中心，有109名員工面臨失業，今天10餘名員工到桃園市政府前抗議，控訴資方事前完全沒告知、無預警資遣，更痛訴資方靠著老員工的努力累積資本，轉行投資後卻置之不理；桃園市勞動局表示，已介入調查，明天邀集勞資雙方協調，由於資方沒有依法於60天前通報，將依大量解僱勞工保護法裁罰10萬至50萬元。

立益紡織工會副理事長王三郎今天在桃園市產業總工會陪同下，帶領10餘名員工到桃園市政府門口抗議。他指出，廠方完全沒有事先告知關廠消息，也沒和工會協商，他3月31日上班突然被收走識別證、告知遭解聘，是在台灣證券交易所的「公開資訊觀測站」網站得知關廠消息，工廠也直到4月10日才張貼公告，廠長只說會依法資遣，沒給任何協商空間。

他說，109名員工中有44名正式員工、30多名臨時工及30多名外籍勞工，許多人從年輕就進廠工作，打拚到即將退休的年紀，卻無預警遭資遣，想到過去老闆常對大家說，自己對員工很有感情、很照顧，「要讓每個員工做到退休」，現在卻遭此對待，非常心寒，希望老闆拿出誠意，實現過去的承諾。

王三郎說，資方應該培訓有意願轉職到物流的員工，並保留年資薪資，而不願轉職者，也應該給予優惠的資遣、退休方案，而非完全不協商。桃園市產業總工會也呼籲，資本家靠著工人努力的基礎，累積資本後進行其他產業的投資，不應該自己關廠賺大錢，卻讓工人過著沒有保障的退休生活，要求市府正視勞工權益。

勞動局勞資關係科科長馮飛燿代表接受陳情書，他說，勞動局3月底接獲消息後已介入調查，明天早上將邀勞資雙方召開勞資協調會，若協調不成，會立即啟動勞資協商委員會，也會依大解法開罰10萬至50萬元，同時要求資方提出大量解僱計畫。

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  • 勞動局勞資關係科科長馮飛燿（前排左一）出面代表接受陳情書，表示已介入調查。（記者陳昀攝）

    勞動局勞資關係科科長馮飛燿（前排左一）出面代表接受陳情書，表示已介入調查。（記者陳昀攝）

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相關關鍵字： 勞資爭議 勞資糾紛 無預警歇業 立益紡織 資遣 關廠
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標題：立益紡織無預警關廠資遣 桃市勞局要罰


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