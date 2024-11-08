高雄男嬰被母凌虐致死 父未制止改列被告5萬交保

橋頭地檢署偵辦高雄1歲半男嬰受虐致死，父知情不作為改列被告，以5萬交保。（資料照）

2024/11/08 18:39

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市23歲吳姓女子6日下午涉嫌將親生1歲5個月的男嬰凌虐致死，檢警獲報偵辦，依兒少法、及故意對兒童傷害致死罪向法院聲押吳女獲准，孩子的父親李男因具保證人地位，知道生母打小孩而不制止或通報，訊問後改列被告5萬交保。

6日下午3點多，吳女發現男嬰從上舖床跌落後眼神呆滯且呼吸急促，通知丈夫返家送醫急救。院方發現男嬰頭部重創，雖全力搶救，7日凌晨1點多宣告不治。

請繼續往下閱讀...

吳女辯稱，案發前她將男嬰放在上下舖床的上舖睡覺，沒想到她洗澡後，孩子已跌落相距約150公分的地板，她打電話通知丈夫返家，將孩子送醫急救，否認凌虐。但由於男嬰頭部重創、臉部受傷，橋頭地檢署以犯罪嫌疑重大，有勾串證人、湮滅證據及逃亡之虞，向橋頭地院聲請羈押禁見獲准。

「男童有新舊傷痕 應是兒虐」

檢方指出，男童有新舊傷痕，應該是兒虐案件，主要施暴者為生母吳女，生父否認曾對男童動手，男童死因要等鑑定報告。

據調查，吳女有照顧男嬰疏忽的紀錄，屬於社會局列管的脆弱家庭。夫婦與小孩到大社區租屋，主要照顧者仍是吳女，李男則工作養家，社工不定期前往探視。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法