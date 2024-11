收拾拜登治下全球殘局 政論家：川普可能做10件事

「國家評論研究所」資深研究員穆雷分析,川普上任後可能從十大方面處理拜登治下的全球亂局,包括讓中國知道無法對台灣動手。(法新社)

〔編譯孫宇青/綜合報導〕美國「國家評論研究所」(National Review Institute)資深研究員穆雷(Douglas Murray)7日投書《紐約郵報》(New York Post)指出,總統當選人川普現在不僅有機會重塑美國,也有機會重塑世界,可能採取以下措施,來清理拜登-賀錦麗政府留下的混亂局面。

●烏克蘭

川普承諾透過談判解決烏克蘭戰爭,現階段不可避免的是,這將包括烏克蘭在土地上的妥協。雖然有些人不希望這種情況發生,但俄羅斯需要下台階,烏克蘭也不能再失去年輕一代。作為交換條件,川普可能向俄國總統普廷明確表示,在他擔任美國總統的4年內,不准再有任何入侵烏克蘭的行動,同時也不再干預喬治亞、摩爾多瓦等鄰國的選舉。

●中國

川普對中國的貿易戰將會捲土重來,也理應如此,但新團隊將有一個重要的談判點:如果中國不想被遏阻,就必須放棄與俄國、伊朗和北韓的「邪惡同盟」。美國是世界上唯一能將中國從俄國身邊帶開的國家,如果中共政府這麼做,也許川普會在適當的時候給中國「一根紅蘿蔔」。

●台灣

中國,想都別想。(China - don't even think about it.)

●卡達

這個波斯灣國家是世界上最大的恐怖活動支持者之一,不只哈瑪斯,還有恐怖主義媒體機構半島電視台。卡達必須被孤立和制裁,美國在那裡的軍事基地應該移去真正的盟邦,例如阿拉伯聯合大公國。如果卡達人堅持他們的遊戲,試圖收購美國機構並使它們腐敗,那就該制裁卡達,讓卡達面對凶神惡煞的鄰國。

●英國

在川普第一個總統任期內,在貿易代表萊特海澤(Robert Lighthizer)率領下,美國與英國達成一項重大且美好的貿易協議。拜登團隊壓制這份協議,但川普可以再次恢復,如果英國軟弱的左派政府不扼殺這份協議,川普甚至可能「讓英國再次偉大」。

●北約

許多無知的人常假裝川普反對北約,川普是支持北約的,但要求成員國自行負擔防衛費用,不要指望美國納稅人來彌補所有不足。烏克蘭衝突擴大北約規模,並使大多數成員國增加國防開支,川普應會進一步鼓勵這一點,並宣揚北約在他任內不僅比以往任何時候都更強大,還具有前所未有的嚇阻力。

●土耳其

土耳其是北約成員國,卻也是哈瑪斯總部所在地之一,哈馬斯就是在這裡計畫恐怖攻擊。川普必須向土國總統艾多根表明:「哈瑪斯或北約,您只能選一個,是時候站隊了。」

●沙烏地阿拉伯

川普第一任期內達成的「亞伯拉罕協定」(Abraham Accords)是歷史上最令人震驚的和平協議之一,實現許多人認為不可能的目標。利雅德當局表示,沙烏地阿拉伯仍對加入協定或制定自己的外交正常化協定持開放態度。拜登任內什麼也沒做,因為這將承認川普做對某件事,但隨著川普班師回朝,他可以將沙國甚至更多國家拉入協定。

●以色列

拜登在以色列問題上撂下很多狠話,他的政府卻表現軟弱、漏洞百出。事實上,拜登政府在推動耶路撒冷政權更迭方面所費的時間,比在其他地方都多,現在拜登、國會參議院民主黨領袖舒默等人都出局後,正是重申美以同盟的好時機。

以色列不需要美國為自己打仗,但在消滅哈瑪斯和真主黨時,確實需要美國作為堅定的盟友。以色列還需要美國施加拜登政府從未施加過的壓力,以釋放遭哈瑪斯扣留的人質。川普先前表示,必須在他就職前釋放他們,現在是時候告訴哈瑪斯:「時間到了」。

●伊朗

伊朗在過去1年裡能夠與以色列打7條戰線的唯一原因,是因為拜登和賀錦麗一上任就為德黑蘭打開「資金水龍頭」。在此之前,德黑蘭紛紛請求川普解除嚴厲制裁,現在是重新實施制裁的時候。過去1年,伊朗在中東的代理人紛紛被以色列軍事和情報部門削弱,現在是去拿「擒王」的時候了。

