司改會議》檢察官是司法官？成大教授有「異」見

2017-04-12 10:29

〔記者黃欣柏／台北報導〕司改國是會議今針對司法官評鑑、檢察體系改造等多項議題進行討論，其中法務部針對檢察官定位問題提出書面報告，強調檢察官應屬司法權一部分，但成功大學法學教授李佳玟提出不同看法，強調檢察官的權限是「積極主動的偵查起訴權力」，本質上與「被動中立審判」的司法權並不相符，「那為何檢察官可以因為這些權限變成司法官？」

李佳玟強調，檢察官負責代表國家追訴犯罪，其權力應定位為國家行政權，才可以配合國家刑事政策的考量而決定重點追查哪一些犯罪，或是決定哪些犯罪可以不起訴或緩起訴處理，會更符合其性質。

李佳玟指出，檢察體系過去曾被國民黨政府以各種手段干預，因此檢察官對於被定位成行政官有非常大的恐懼及戒心，但她認為獨立性並非司法官獨有的特徵，很多行政部門也都有獨立機關，端看制度如何設計，如果設計不良，即使將檢察官定位為司法官一樣不能保證獨立性。

李舉例，過去的魏揚羈押案與黃世銘洩密案等案例，都可看出檢察官即使被定位為司法官，依然不能阻止其向政客輸誠，且檢察機關為了統一標準、有效分配資源及避免濫權，一直是採取檢察一體原則，結果是上級檢察官對下級檢察官之檢察事務有指令權，以及檢察官對個案的決定必須得到主任檢察官及檢察長的核可，似乎從來都不是獨立的司法官。

此外，李佳玟也提到，檢察官被定位成司法官的另一個壞處，就是容易被體制過度授權，導致其訴訟地位遠高於審判程序中的另一造當事人，例如現在檢察官仍有決定被告具保、限制住居、限制出境及把被告帶去「開腸剖腹」之身體檢查的權力，也可以以拘提方式強制被告接受偵訊。

至於過去大法官曾作出解釋，將檢察權定義為廣義的司法權，李佳玟認為，其重點只在於賦予檢察官獨立的法理基礎，跟德國將律師定位為「自主的司法單元」意義差不多；她強調，檢察官逃到司法官的身分裡，可能躲避了其應承擔的責任，台灣應正視檢察官的行政屬性，並具體去省視檢察體系的「民主可問責性」。