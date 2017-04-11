「視公權力為無物」 基隆翠湖無限期停工

2017-04-11 12:46

〔記者林欣漢／基隆報導〕國立基隆高中後方的八堵「翠湖」，遭人傾倒營建廢棄物10多年，地主上月底申請清理廢棄物，卻被居民發現開挖面積超出原本核定的水保與廢棄物清理範圍，基隆市政府產業發展處長林青海今天表示，勒令停工又偷挖，明顯視公權力如無物，全案已由警方移送地檢署偵辦，最重可處5年有期徒刑，併科60萬元罰鍰。

林青海表示，翠湖地主因規劃重新建設所以清理廢棄物，向環保局申請廢棄物清理作業獲准，3月24日開工，但開挖位置卻在原來的核定範圍之外，本月5日現勘要求停工，未料，對方停了1天又進場繼續施工，「再開挖就是湮滅證據，挑戰公權力視為無物！」

林青海說，對於濫墾山坡地，市府是一定不容許的，會同警方現勘蒐證後，違法事證明顯，已依水土保持法第33條第3項移送基隆地檢署偵辦，可處6個月以上，5年以下有期徒刑，得併科60萬元罰鍰，由於是刑事案件，就不另外做行政罰處分，至於何時復工，還要視檢方偵辦結果。