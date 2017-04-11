「視公權力為無物」 基隆翠湖無限期停工
2017-04-11 12:46
〔記者林欣漢／基隆報導〕國立基隆高中後方的八堵「翠湖」，遭人傾倒營建廢棄物10多年，地主上月底申請清理廢棄物，卻被居民發現開挖面積超出原本核定的水保與廢棄物清理範圍，基隆市政府產業發展處長林青海今天表示，勒令停工又偷挖，明顯視公權力如無物，全案已由警方移送地檢署偵辦，最重可處5年有期徒刑，併科60萬元罰鍰。
林青海表示，翠湖地主因規劃重新建設所以清理廢棄物，向環保局申請廢棄物清理作業獲准，3月24日開工，但開挖位置卻在原來的核定範圍之外，本月5日現勘要求停工，未料，對方停了1天又進場繼續施工，「再開挖就是湮滅證據，挑戰公權力視為無物！」
林青海說，對於濫墾山坡地，市府是一定不容許的，會同警方現勘蒐證後，違法事證明顯，已依水土保持法第33條第3項移送基隆地檢署偵辦，可處6個月以上，5年以下有期徒刑，得併科60萬元罰鍰，由於是刑事案件，就不另外做行政罰處分，至於何時復工，還要視檢方偵辦結果。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 2018北市長選舉 柯P最強對手非「賴神」？
- MLB》本季最尷尬失誤 軟弱滾地球清空滿壘（影音）
- 竹北新月沙灣 新大象溜滑梯「水」啦
- 畢業開始學調酒 她玩1年半摘冠
- 7旬翁摔溝溺斃 新化公所判賠230多萬
- 美升息？聯準會成員有雜音
- 批新加坡是金絲雀 星國學者看法兩極
- 周湯豪遺傳老媽舞魂 代言捷運街舞大賽
- 查封物打38折拍賣 80斤高山茶秒殺搶光
- 女主播當眾揉一把 美乳冠軍險走光
- MLB》投手不會牽制 跑者挑釁動作笑翻球迷（影音）
- 323佔領政院 魏揚等10人無罪
- 宜蘭建輕軌？ 縣府：鐵路捷運化較可行
- 台胞證突遭註銷 救夫計畫受阻 李明哲妻：中國真如綁匪集團
- 虹揚橋下班尖峰進城方向 常態實施調撥車道
- 志聯工業太陽能電站 日發電1500度
- 今日MLB戰績
- 捕捉、結紮、施打疫苗、放回原地 偏區駐點TNVR 外埔首辦
- 北韓局勢緊張升溫 傳中國邊境增兵以備不測
- 繼金城武樹後 蔡依林閨密樹夯 遊客開始尋訪
- 高齡長輩做手工皂義賣 助籌建失智家園
- 長榮推4架全新彩繪機 14日嘉年華現場送免費機票
- 自行車專班 大葉大學產學合作
- 招商有成 健身俱樂部進駐
- 小朋友活潑獻藝 向大道公祝壽
- 狂犬病疫苗注射開跑 新北去年開罰7例
- 高醫大附醫傳不明異味 幸無人就醫狀況解除
- 華妃自曝醜照代言飛了 霸氣回應...
- VHQ-KY3月營收1.41億元 創歷史新高
- 梨山籌設全台最高文學書房 期待各界捐書
- 亞洲首例！吃貓狗肉最高罰25萬
- 〈徵文啟事〉員工旅遊 家屬跟不跟
- 打人警「3年查不到」 陳其邁要求追究
- 建殯儀館惹反彈 埔里明開說明會
- 美國小學校園槍擊案 至少2死2傷
- 前瞻計畫公聽會 藍綠吵成一團
- 戀情曝光？鋼琴王子夜會神秘女子度春宵
- 「星爵」宣傳到東京 自稱粗魯又自大的美國人！
- 好古錐~蕭敬騰要帶獅團抓週
- 市場派回擊 大同改選熱鬧
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：「視公權力為無物」 基隆翠湖無限期停工
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分