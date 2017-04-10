前立委盧嘉辰妻遭爆「撞死人不聞問」 吳麗香駁斥

2017-04-10 06:55

〔即時新聞／綜合報導〕新北市前立委盧嘉辰的妻子吳麗香被爆料，撞死人不聞不問，當媒體詢問盧嘉辰，盧第一時間說「哪有可能」，但隨後，吳麗香表示，檢警正在釐清責任，等遺體解剖發還家屬，她會前往捻香致意。

《聯合新聞網》報導，針對網友在《爆料公社》的指控，吳麗香表示，3月31日下午她開車行經桃園市，迴轉時，曾確認後方沒有來車，沒想到卻與同向機車發生車禍，機車騎士死亡，檢警已介入調查。她表示，與承辦警員有保持聯繫，也分別跟死者姑姑、父親表達過遺體交還後，只要確認停放的地點，她就會前往捻香，有她能幫忙的地方也願意協助。

但對於網友爆料內容，吳麗香覺得「莫名其妙」。