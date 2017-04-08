侵權金酒商標 民營酒廠判賠20萬

2017-04-08 17:07

〔記者陳慰慈／新北報導〕以生產「金門高粱酒」聞名的金門酒廠，提告金門浯江酒廠製造的「金門53°高粱酒」，使用近似於金門酒廠註冊的「金門及金門島嶼圖」商標，獲利人民幣100萬（約443萬元台幣），侵害「金門高粱酒」等商標權，向金門浯江酒廠求償165萬元，智慧財產法院日前判金門浯江酒廠須賠償金門酒廠20萬元，仍可上訴。

金門酒廠主張，金門浯江酒廠製造的「金門53°高粱酒」，在商品上標示「金門島嶼圖」與「金門」文字，藉以攀附「金門高粱酒」的高知名度，使消費者混淆，誤以為「金門53°高粱酒」與金門高粱酒來自同一來源或二者間是關係企業、授權關係、加盟等關係，違反商標法。

金門浯江酒廠則反駁，「金門53°高粱酒」商標係分別由「金門」、「KIN-MEN 」、「KINMEN」、及「金門島嶼圖」所組成，均為描述所指定商品產地金門及相關特性之說明，並不具識別性，商品上的「金門島嶼圖」及圖內「金門」文字並非作為商標使用，且該商品是酒廠接受廈門公司訂購而特別產製，銷往中國作為該集團贈品，並未在台灣銷售，因此無從造成國內消費者混淆、誤認之虞。

法官認為，「金門」已成為消費者用以區別高粱酒商品的依據，無論有無聯合其他中文或圖形，已具識別性，不過「金門53°高粱酒」瓶身標籤與整體圖樣與金門高粱酒差異甚大，侵權情節及主觀惡性尚非重大，認為金門酒廠求償165萬元過高，應以20萬元為宜。