育達商職校慶濺血 外校學生持刀傷人

台北市育達商職在今日歡度校慶，卻有稻江商職學生在園遊會持刀傷人。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-04-08 16:46

〔即時新聞／綜合報導〕台北市育達商職在今日歡度校慶，沒想到有5名稻江商職學生，在上午11時許進來逛園遊會時，和過去曾發生口角的育達學生再度起衝突，1名蔡姓稻江學生在大亂鬥中拿出彈簧刀，使得1名吳姓育達學生頭部劃傷，目前警方已帶回蔡男等5人進行調查。

據《蘋果日報》報導，5名稻江學生當時和將近20名育達學生展開鬥毆，學校教官見狀立刻報警。而蔡男在雙拳難敵四手之下，拿出彈簧刀想要自衛，卻割傷了吳男的頭部，幸好只是皮肉傷，包紮後沒有大礙。

警方到場後將鬧事的蔡男等5人帶回偵訊，當中只有涉嫌出手打人的2名學生，會以傷害罪嫌移送法辦。