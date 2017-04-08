女店員獨自顧店 陌生男上門強迫收錢算命
2017-04-08 14:40
〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市黃姓女店員7日晚間11點多，獨自在中壢區民生路一處服飾店顧店時，遇上一名自稱是新加坡人的男子要幫她算命，她雖婉拒，對方仍堅持聊天，結束時還要跟她收1800元，她說，對方長相兇惡，她害怕地腦袋一片空白，無奈只能把身上僅有的1300元全交給對方。
警方說，男子的行為可能觸犯恐嚇取財，女店員報案後，將通知男子到案說明，以釐清相關罪責。
女店員說，當時店內只剩下她一個人，對方長相兇惡，她心急只盼對方塊離開，只能配合對方要求，將身上僅有的1300元交出，豈料對方竟還找她20元，讓她非常氣憤，卻又哭笑不得。
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