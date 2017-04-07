太太枕頭藏16萬元 丈夫同床共枕不知道

2017-04-07 17:42

〔記者張瑞楨／台中報導〕第五分局四平派出所警員黃偉鑫，接獲轄區汽車旅館的蔡姓主任報案，指客人退房後，清潔人員在枕頭下面發現兩個紅包，裡面有現金各10萬與6萬元，黃員認為是房客遺失，聯繫林姓房客，他卻堅稱沒有遺失財物，黃員不死心，又再度聯繫林男，其妻才宛如大夢驚醒般說，是她把16萬元紅包藏在枕頭下，沒告訴同床共枕的丈夫，已經開上高速公路的林男一家人，趕緊折返領回失款，感激警察與汽車旅館的幫忙。

黃員是在本月4日下午，接獲崇德路3段一家汽車旅館的蔡姓主任報案，指客人退房之後，清理房間時，在枕頭下面見到兩個紅包，裡面共有16萬元，這不是小錢，不知如何處理，只好求助警方。

黃員到場調查，懷疑是剛退房離開的林姓夫妻忘記帶走，馬上致電林男（41歲），他卻說，沒有遺漏任何物品，對於警察詢問他是否遺失物品，他深感奇怪。

黃員左思右想，還是覺得前任房客林男夫妻遺留下的可能性最高，於是再次致電林男，他已經開車於高速公路上，黃員請林男確實清點攜帶物品，並詢問同住親友是否遺失物品，此時，林男的妻子大呼說：「我把藏在枕頭的紅包忘了」，趕緊下交流道折返台中市。

林男說，他們夫妻南下做生意，隨身攜帶一些現金方便買賣，太太有一個習慣，喜歡把現金放在紅包袋內，認為此舉可招財討喜氣，增加做生意的運勢，投宿汽車旅館當晚，太太擔心錢被偷了，於是把紅包藏在枕頭下，也沒有告訴同床共枕的丈夫，退房時又忘記了，直到警察第二次打電話詢問，太太才猛然想起，警方查核無誤之後，將16萬元還給林姓夫妻。

中市第五分局四平派出所指出，民眾拾獲遺失物，還是交到警察機關登記處理，由警察查核並發還給失主，民眾聯繫失主時，切勿先透露是何物品，以防被冒領。