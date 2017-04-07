玩「勁舞團」開外掛 玩家惹官司...

2017-04-07 13:00

〔記者錢利忠／台北報導〕曾代理知名線上遊戲「勁舞團」的因恩銳集團，去年不滿玩家下載外掛程式，導致遊戲伺服器癱瘓，向調查局台北市調查處提告，指控林姓、周姓及賴姓等3名玩家涉嫌妨害電腦使用罪；台北地檢署調查，遊戲程式疑似有漏洞，認為3名玩家罪證不足，今天將3人不起訴。

95年間在台推出的「勁舞團」，號稱是地表最強的音樂遊戲、風靡全球的交友平台，以歡樂、交友、競技等三大元素為主軸，吸引不少國內、外玩家；去年4月，代理此遊戲的因恩銳未能取得續營權，終止遊戲營運；「勁舞團」現已由其他代理商接手營運。

3名玩家應訊時指出，他們喜歡玩「勁舞團」，才從網路下載外掛程式，不知外掛程式軟體是誰設計的，沒有癱瘓遊戲的意圖。

檢方認為，該遊戲先前被外掛程式癱瘓已有一段時間，程式本身應該有漏洞，但當時的遊戲代理商未針對遊戲漏洞妥善改善，認為3名玩家的罪證不足。