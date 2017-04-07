南機場夜市旁公寓清晨大火 8人送醫

中華路二段一棟公寓今日清晨發生火警，現場一度濃煙密布。（記者劉慶侯翻攝）

2017-04-07 08:20

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市萬華區中華路二段332號一棟老舊式公寓，今日清晨4時7分竄出濃煙和大火，警方據報搶救，火勢已被撲滅控制，有8名住戶受嗆傷送醫救治，應無大礙。

警方表示，現場為5樓連棟式住宅建築，2、3、4、5樓起火燃燒，現場消防指揮官擔心民眾仍在睡眠中，立即提升為4級火警，進行疏散。5樓緊急避難的20餘民眾由消防隊員帶至1樓。

警消在這次救災行動中，共計疏散住戶民眾220名、送醫8名。

警方表示，現場雖在清晨4時7分就傳出火災，但起先並未引起住戶和民眾住意，直到火勢逐步延燒，轉為濃煙，消防局才在6時13分獲報趕抵現場，並調派消防車輛33輛、救護車輛9輛、人員126名。

目前火勢已於7時37撲滅，初步懷疑起火點在公寓4樓，火場鑑識人員將進一步調查確實起火地點和原因。

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