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春風父欠債又打人？當地鄉親：謝男才是頭痛人物

2017-04-06  22:38

〔記者陳冠備／彰化報導〕到底誰說謊？玖壹壹成員春風被彰化鄉親指控叫唆打人，還嗆對方自己混黑道，要對方小心，男子訴諸媒體，兩手空空去談判卻被打得像豬頭，差點小命不保。不過春風也召開記者會，反指對方說謊，帶刀談判明顯有惡意。當地居民說，謝男才是頭痛人物。

謝姓男子聲稱，樂團玖壹壹成員春風父親欠姑姑會錢53萬十多年，4日晚間前往討債時，卻被打得滿頭包，頭、手各縫4針還住院，謝男還指控春風不滿父親被討債，帶小弟到醫院嗆他混黑道，還要威脅他性命。

春風今日下午召開記者會回應，欠會錢事有，可是十年前已還清，並指控謝男在家門前埋伏3天，還帶刀討債怎會有好意？並嚴正否認「誰會沒事跟別人說我混黑社會」，否認嗆聲。

芳苑分局警方表示，從監視器發現，謝男尾隨春風父回家，顯然已有預謀，雖謝男否認持帶刀械，但警方已採雙方指紋跟血液跡證比對。

當地居民表示，春風父早期水電起家，為人低調，少與人過節，沒聽說有債務，但談起謝男，居民則搖頭說，他總是遊手好閒，是地方頭痛人物，不願再多說。

另外不具名人士表示，春風父為此事被騷擾多次，因此決定近日找公正人士確認借據屬實，可是來不及聯繫謝男，就卻傳出打人憾事。

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  • 謝姓男子也在彰化召開記者會，向媒體展示被打部位。（記者陳冠備攝）

    謝姓男子也在彰化召開記者會，向媒體展示被打部位。（記者陳冠備攝）

  • 玖壹壹成員春風（右）今天召開記者會說明事發過程始末。（記者趙世勳攝）

    玖壹壹成員春風（右）今天召開記者會說明事發過程始末。（記者趙世勳攝）

  • 警方公布監視器畫面，謝男騎機車尾隨春風爸回家。（記者陳冠備翻攝）

    警方公布監視器畫面，謝男騎機車尾隨春風爸回家。（記者陳冠備翻攝）

  • 沒多久，雙方扭打到大馬路上。（記者陳冠備翻攝）

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  • 謝男頭部包著白布，送到醫院急救。（記者陳冠備翻攝）

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  • 警方指出，謝男先在春風家前土地公廟埋伏。（記者陳冠備攝）

    警方指出，謝男先在春風家前土地公廟埋伏。（記者陳冠備攝）

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