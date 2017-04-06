春風父欠債又打人？當地鄉親：謝男才是頭痛人物

2017-04-06 22:38

〔記者陳冠備／彰化報導〕到底誰說謊？玖壹壹成員春風被彰化鄉親指控叫唆打人，還嗆對方自己混黑道，要對方小心，男子訴諸媒體，兩手空空去談判卻被打得像豬頭，差點小命不保。不過春風也召開記者會，反指對方說謊，帶刀談判明顯有惡意。當地居民說，謝男才是頭痛人物。

謝姓男子聲稱，樂團玖壹壹成員春風父親欠姑姑會錢53萬十多年，4日晚間前往討債時，卻被打得滿頭包，頭、手各縫4針還住院，謝男還指控春風不滿父親被討債，帶小弟到醫院嗆他混黑道，還要威脅他性命。

春風今日下午召開記者會回應，欠會錢事有，可是十年前已還清，並指控謝男在家門前埋伏3天，還帶刀討債怎會有好意？並嚴正否認「誰會沒事跟別人說我混黑社會」，否認嗆聲。

芳苑分局警方表示，從監視器發現，謝男尾隨春風父回家，顯然已有預謀，雖謝男否認持帶刀械，但警方已採雙方指紋跟血液跡證比對。

當地居民表示，春風父早期水電起家，為人低調，少與人過節，沒聽說有債務，但談起謝男，居民則搖頭說，他總是遊手好閒，是地方頭痛人物，不願再多說。

另外不具名人士表示，春風父為此事被騷擾多次，因此決定近日找公正人士確認借據屬實，可是來不及聯繫謝男，就卻傳出打人憾事。

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