誤將建材當廢鐵清運 廠商被當賊送辦

2017-04-05 19:36

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區60歲曾姓男子，長期協助林口區1間工廠清運工廠的廢棄物，日前上午他將工廠內一批價值1萬多元的c型鋼、白鐵、銅製鍋爐當成廢鐵清運，事後也忘記告知廠方，直到工廠人員發現建材不翼而飛，以為遭宵小偷走，氣急敗壞地向警方報案，曾男被警方傳喚時才知誤會一場，大聲喊冤。

警方調查，曾男長期與該工廠配合協助清運廢棄物，每次處理完皆會向廠方確認，日前他清運該批鐵製建材時，卻忘記告知，碰巧手機又遭停話，廠方聯絡不上曾男，才誤以為建材遭竊。

曾男到案時向警方供稱，該批廢鐵回收賣得2700元，致電向工廠報備，廠方才發現是烏龍一場，欲撤回告訴，但竊盜屬公訴罪，警方訊後仍依竊盜罪嫌將曾男函送法辦。