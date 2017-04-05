超車糾紛怒比中指 「之初創投」Mr. Jamie被訴

2017-04-05 16:19

〔記者謝君臨／台北報導〕出生醫師世家的「之初創投」創辦人林之晨（Mr. Jamie），去年12月間，因行車糾紛怒比對方3次中指，挨告公然侮辱，台北地檢署勘驗行車紀錄器畫面，證實林確曾向對方比出中指，因偵查期間雙方和解未果，北檢今將林起訴；據悉，案件偵結後，林與對方已達成和解。

38歲林之晨畢業於台大化工、輔修經濟，是台大男籃一員，也曾在學生議會擔任學生代表，現為AppWorks之初創投創始合夥人，其父林芳郁曾任台大醫院、榮民總醫院院長和衛生署長，母親林靜芸則是台灣第一位女性外科醫生，有「整型界教母」之稱。

檢方調查，去年12月23日上午7時許，林之晨駕駛福斯轎車，行經北市新生南路與濟南路口，疑因超車與他人發生糾紛，林男憤而朝對方怒比3次中指，挨告公然侮辱。

檢察官第一次傳喚林之晨出庭時，他因出國參加會議請假未到，第二次到庭後，林男承認有朝對方比中指，但否認有公然侮辱的意思，對方則堅不和解，強調要給林男「一個教訓」。

檢察官勘驗行車紀錄器畫面，證實林之晨確曾向對方比3次中指，今將他起訴，不過據了解，雙方於案件偵查後已達成和解。