不同意與李妍憬和解 司機在意律師叫他「ㄟㄟㄟ」
女星李妍憬與計程車司機互控傷害案，計程車司機賀業輝出庭應訊。（記者王藝菘攝）
〔記者溫于德／台北報導〕31歲藝人李妍憬（本名：李妍瑾）和計程車司機賀業輝在街口嗆聲互毆，事後各被依傷害、公然侮辱罪起訴。全案今天再開，賀首度出庭，仍不同意和解，無法接受李提出「無條件和解」，庭後也不滿對方律師數度稱他「ㄟㄟㄟ」。
本次開庭費時近90分鐘，李妍憬開庭時數度重申「有誠心和解、也嘗試和解」，盼能達成「大事化小，小事化無」的共識，但賀業輝不肯，才使和解破局。李接著說，依造賀當時行車速度與方式，已使同行友人劉謙柔感到不適，說到激動處，她也哽咽地說，賀三番兩次把她拖下車，自己也是基於防衛才用高跟鞋反擊。
賀業輝則否認犯罪並辯稱，當時請李妍瑾下車，是因她先出腳踹椅背，才出口表示「會告你毀損」，但反遭李嗆「很乾淨嗎？」對於出口髒話一事，賀則自認，是對自己說話，未朝李而說。法官希望雙方和解，曾諭知休庭10分鐘，但重新開庭後仍無和解共識，遂將全案移往審理庭，並諭知候核辦。
賀業輝庭後對媒體強調，無法接受「無條件和解」的和解，並說，案發初期若李妍憬態度是有誠意、希望和解，「錢、金額不要也沒有關係」，回歸合理正常的生活才是重點；但他在意的是，李談調解時，所聘律師明知他姓賀，「卻叫我ㄟㄟㄟ」，因此才會不滿的提50萬和解條件。賀也說，李的律師曾恐嚇「我就是兩個人告你（指李、劉），你要被判兩次，無條件和解已是最大讓步」，但賀不以為然，自認事情有對錯。
接著離庭的李妍憬則說，已盡最大善意和解，另解釋，案發初期對法律認知不夠，才會以為高跟鞋攻擊作法是正當防衛，經由律師講解後，才知已構成傷害罪，坦承認錯，但她認為「一個銅板拍不響」，整起糾紛「大家都有錯」。
至於賀業輝無法接受無條件和解，李的律師代為回應提到，無條件已是很有誠意的和解方式，李妍憬是被害人非單純加害人，劉謙柔則是單純被害人，法院（應是檢方）起訴的範圍是4條罪，「我四條罪去跟你談，我願意撤回告訴，怎會沒有誠意」；律師也說，若沒有誠意，以李跟劉的金額加起來，應不只15萬；最後針對賀在意的「ㄟㄟㄟ」稱呼，律師則說，立場不同但絕對有禮，絕對有禮稱對方為賀先生。
女星李妍憬與計程車司機互控傷害案，李妍憬在律師陪同下出庭應訊。（記者王藝菘攝）
女星李妍憬（左）與計程車司機互控傷害案，李妍憬在律師陪同下出庭應訊。（記者王藝菘攝）
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