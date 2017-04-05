| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
五月帶媽媽遊關島抽iRobot
 首頁 > 社會

不同意與李妍憬和解 司機在意律師叫他「ㄟㄟㄟ」

女星李妍憬與計程車司機互控傷害案，計程車司機賀業輝出庭應訊。（記者王藝菘攝）

2017-04-05  14:08

〔記者溫于德／台北報導〕31歲藝人李妍憬（本名：李妍瑾）和計程車司機賀業輝在街口嗆聲互毆，事後各被依傷害、公然侮辱罪起訴。全案今天再開，賀首度出庭，仍不同意和解，無法接受李提出「無條件和解」，庭後也不滿對方律師數度稱他「ㄟㄟㄟ」。

本次開庭費時近90分鐘，李妍憬開庭時數度重申「有誠心和解、也嘗試和解」，盼能達成「大事化小，小事化無」的共識，但賀業輝不肯，才使和解破局。李接著說，依造賀當時行車速度與方式，已使同行友人劉謙柔感到不適，說到激動處，她也哽咽地說，賀三番兩次把她拖下車，自己也是基於防衛才用高跟鞋反擊。

賀業輝則否認犯罪並辯稱，當時請李妍瑾下車，是因她先出腳踹椅背，才出口表示「會告你毀損」，但反遭李嗆「很乾淨嗎？」對於出口髒話一事，賀則自認，是對自己說話，未朝李而說。法官希望雙方和解，曾諭知休庭10分鐘，但重新開庭後仍無和解共識，遂將全案移往審理庭，並諭知候核辦。

賀業輝庭後對媒體強調，無法接受「無條件和解」的和解，並說，案發初期若李妍憬態度是有誠意、希望和解，「錢、金額不要也沒有關係」，回歸合理正常的生活才是重點；但他在意的是，李談調解時，所聘律師明知他姓賀，「卻叫我ㄟㄟㄟ」，因此才會不滿的提50萬和解條件。賀也說，李的律師曾恐嚇「我就是兩個人告你（指李、劉），你要被判兩次，無條件和解已是最大讓步」，但賀不以為然，自認事情有對錯。

接著離庭的李妍憬則說，已盡最大善意和解，另解釋，案發初期對法律認知不夠，才會以為高跟鞋攻擊作法是正當防衛，經由律師講解後，才知已構成傷害罪，坦承認錯，但她認為「一個銅板拍不響」，整起糾紛「大家都有錯」。

至於賀業輝無法接受無條件和解，李的律師代為回應提到，無條件已是很有誠意的和解方式，李妍憬是被害人非單純加害人，劉謙柔則是單純被害人，法院（應是檢方）起訴的範圍是4條罪，「我四條罪去跟你談，我願意撤回告訴，怎會沒有誠意」；律師也說，若沒有誠意，以李跟劉的金額加起來，應不只15萬；最後針對賀在意的「ㄟㄟㄟ」稱呼，律師則說，立場不同但絕對有禮，絕對有禮稱對方為賀先生。

女星李妍憬與計程車司機互控傷害案，李妍憬在律師陪同下出庭應訊。（記者王藝菘攝）

女星李妍憬（左）與計程車司機互控傷害案，李妍憬在律師陪同下出庭應訊。（記者王藝菘攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 李妍憬 無條件和解 賀業輝
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧豆腐漢堡肉
電鍋菜✧脆梅冬粉蝦
芥末、山葵不一樣？
如何蒸出漂亮蒸蛋？
轉寄

標題：不同意與李妍憬和解 司機在意律師叫他「ㄟㄟㄟ」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月5日‧星期三‧丁酉年三月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.