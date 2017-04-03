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大甲媽遶境彰化 煙火鞭炮大減逾5成是因為...

2017-04-03  22:02

〔記者湯世名／彰化報導〕長達9天8夜的大甲鎮瀾宮媽祖遶境已圓滿完成，彰化縣消防局統計發現，今年南下遶境或回鑾北上，縣內沿線都沒有施放煙火瀑布及拖板車施放高空煙火，煙火、鞭炮總施放量粗估更是較往年大減逾5成，都是歷年首見，消防局對此表示，應是事前強力宣導及各宮廟自律奏效，因此讓大甲媽鑾轎行進速度較往年加快不少。

大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎往年通過以搶轎打架聞名的彰化市民生地下道，都是在隔天凌晨過後，去年甚至在清晨5時許才進駐南瑤宮，短暫停留2分鐘後即啟程南下，不過今年在上月25日南下遶境，當晚卻在11時55分左右即經過民生地下道，比往年提早甚多，甚至比去年提早1個半小時，不過南下遶境時全程不見煙火瀑布與拖板車施放高空煙火，更令護轎的警方驚訝。

大甲媽上月31日回鑾行經彰化市，更是在當晚9時30分「準時」駐蹕永樂街天后宮，比往年動輒逾隔天凌晨相比，提早甚多，且與南下遶境相同的是，全程都不見煙火瀑布與拖板車施放高空煙火，直到北上經彰化市中山路時才遇到熱情信眾施放鞭炮、煙火迎接媽祖鑾轎。

彰化縣消防局指出，今年他們事前強力宣導，加上環保觀念抬頭，因此煙火量大減，往年必備的煙火瀑布與拖板車施放高空煙火，今年都不見蹤影，不過他們仍開出48張勸導單，希望鞭炮、煙火施放量能逐年遞減，避免噪音與維護空氣品質。

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  • 彰化縣消防局今年大甲媽遶境時緊盯煙火施放，並逐一開出勸導單。（記者湯世名翻攝）

    彰化縣消防局今年大甲媽遶境時緊盯煙火施放，並逐一開出勸導單。（記者湯世名翻攝）

  • 彰化縣消防局今年大甲媽遶境時緊盯煙火施放，並逐一開出勸導單。（記者湯世名翻攝）

    彰化縣消防局今年大甲媽遶境時緊盯煙火施放，並逐一開出勸導單。（記者湯世名翻攝）

  • 彰化縣消防局今年大甲媽遶境時派員緊盯煙火施放。（記者湯世名翻攝）

    彰化縣消防局今年大甲媽遶境時派員緊盯煙火施放。（記者湯世名翻攝）

  • 今年大甲媽遶境經彰化縣，沿線施放煙火、鞭炮量大減，更不見往年常見的煙火瀑布。（記者湯世名攝）

    今年大甲媽遶境經彰化縣，沿線施放煙火、鞭炮量大減，更不見往年常見的煙火瀑布。（記者湯世名攝）

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