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屏市福建路火警 初判蚊香釀禍

2017-04-03  16:18

〔記者葉永騫／屏東報導〕清明火警多，屏東公墓火警截至今天已達21起以上，屏東福建路昨天下午更發生住宅火警，燒毀了2間房屋，初判可能是點蚊香不慎而引火，詳細原因正進一步調查。

清明節火警多，讓消防人員忙的不可開交，累計屏東縣清明假期到今天已發生21起以上的公墓火警，其他住宅火警也有多起，所幸火勢不大，沒有人員傷亡，而屏東市福建路昨天下午就發生一起住宅火警，火勢一發不可收拾，造成2間房屋受損，所幸屋內的人都已逃出，並無人員傷亡，由於屋內居住者為警方列管的毒品人口，常常昏昏沈沈，一度傳出火警是居住的吸毒男子縱火，經警方傳訊詢問後，該男子坦承因為最近蚊子眾多，睡覺時會點蚊香驅蚊，當天不小心將蚊香打翻了，引燃了屋內的易燃品，等到其回神後火勢已無法控制，強調沒有故意縱火。

警方在訊後讓這名毒品列管男子返回，將由消防局鑑識小組進一步釐清火警的原因。

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  • 屏市福建路火警初判為蚊香引火，不是人為縱火。（記者葉永騫攝）

    屏市福建路火警初判為蚊香引火，不是人為縱火。（記者葉永騫攝）

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