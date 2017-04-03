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查毒品源頭 檢座建議：植「木馬」監聽

2017-04-03  08:39

〔即時新聞／綜合報導〕毒品泛濫，但源頭卻很難查獲，有檢察官建議，政府可參照英、德偵查作為，經法院核准監聽票後，可將木馬程式植入監聽對象手機，以利查緝。

《聯合新聞網》報導，桃檢檢察官吳宗憲指出，網路通訊軟體日益發達，販毒集團已不用電話聯繫，即便抓到運毒者，要再進一步追查上游時都會「斷線」。

根據辦案經驗，要查緝走私毒品必重情資掌握，若可植入木馬程式，即便是網路通話，毒販都將無所遁形。他說，為避免侵犯人權的爭議，可仿傚英國，只針對毒品走私、性侵兒少等案件監聽，兼顧人權，也能打擊犯罪。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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  • 檢察官吳宗憲。（資料照）

    檢察官吳宗憲。（資料照）

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