駕駛疑似恍神 國道巴士宜蘭撞4車釀2傷
2017-04-02 22:42
〔即時新聞／綜合報導〕客運事故不斷！根據《蘋果日報》報導，今天晚間6點30分許，首都客運1輛往返宜蘭台北的國道巴士，疑似因駕駛恍神，在宜蘭市宜191甲及黎明路口，追撞前方等紅燈的4部車輛。造成2人受到輕傷，其中1名是孕婦，兩名傷者送醫後沒有大礙。肇事原因警方目前仍在釐清。
當時車上只有駕駛1人的首都客運巴士，在行經宜蘭市宜191甲及黎明路口時，撞上前方停等紅燈的休旅車，衝擊力造成休旅車追撞前面車輛，共4部車輛被捲入這場車禍。衝擊造成巴士的擋風玻璃碎裂，休旅車車尾被撞到凹陷。
被巴士直接撞擊的休旅車上，有名懷孕30餘週的孕婦，孕婦弟弟趕到現場後表示，巴士駕駛疑似恍神，發現紅燈時已煞車不及，直接撞上。
警方調查，肇事的巴士駕駛沒有酒精反應。這場後車撞前車的事發原因還有待警方查證。今天出第一趟車的肇事駕駛表示「心情有點亂，也不知道該怎麼說」，首都客運的主管也到場要求駕駛不要對外發言，一切交給公司處理。
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