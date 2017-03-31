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改裝賓士太招搖露餡 警跟監起出1.3公斤毒咖啡包

2017-03-31  19:33

〔記者吳仁捷／新北報導〕曾任Uber司機的元姓毒販，凌晨以Line叫來前Uber同事的車，帶著毒咖啡包外出企圖交易，以為可以掩人耳目，但沒想到卻因改裝的賓士車太醒目，反倒引起警方注意一路跟監，直到駕駛下車買東西，樹林警分局幹員們一擁而上逮人，在背包上起出500公克毒咖啡包及800公克半成品毒奶茶，元嫌竟辯稱這些都是自己要吸食的，警方將他逮回法辦，擴大追查販毒網絡。

樹林警分局偵查隊幹員當時執行探巡，發現一輛黑色改裝賓士凌晨在街頭徘徊，疑在等人，車窗貼滿深黑隔熱紙，改裝的前後保險桿及側裙等空力套件，加大排氣管讓聲浪在凌晨街頭更引人注意，警方展開跟監，一路從樹林區中正路跟到樹林與迴龍地區交界，幹員趁駕駛下車時上前盤查，當場在26歲的元嫌背包內起出重約500公克的毒咖啡包，及尚未分裝之毒奶茶800多公克、27公克K他命，總重達1.3公斤的混合毒品。

警方說，毒奶茶雖來不及分裝，但裝入奶茶罐幾可亂真，卻因結晶狀的K他命露餡，警方也一併查扣數十包毒咖啡包；元嫌辯稱，以Line叫以前Uber同事的車到樹林，沒想到還是被警方查獲，警方續追毒品上游；訊後將元嫌依違反毒品防制條例等罪嫌，移送法辦。

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  • 元姓毒販搭賓士改裝車販毒，未料因改裝車太醒目被逮，被查扣1.3公斤毒咖啡包及毒奶茶半成品。（記者吳仁捷翻攝）

    元姓毒販搭賓士改裝車販毒，未料因改裝車太醒目被逮，被查扣1.3公斤毒咖啡包及毒奶茶半成品。（記者吳仁捷翻攝）

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