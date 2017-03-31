獸醫女助理趕上班撞死爺孫 醫院負責人也挨告
2017-03-31 16:03
［記者黃捷／台北報導］江姓爺孫倆去年騎機車出門，遭開車趕上班的程姓女獸醫助理闖紅燈衝撞，連人帶車滑飛4公尺身亡，家屬悲憤之餘，連同程女任職的獸醫院高姓負責人一併控告殺人，但士林地檢署認為，程女闖紅燈為駕駛疏失，並無殺意，改依過失致死罪起訴，另因程女當時並非執行工作業務，高男與事故無關，獲不起訴。
檢警調查，住新北淡水的65歲江姓祖父去年9月16日上午，騎機車載著17歲孫子出門，要至附近果園整理，從忠愛街欲左轉淡金路往三芝方向，未料才剛起步，就遭直行淡金路的程女（22歲）闖紅燈攔腰撞上，祖父受有腰椎、小腿骨折，當場內出血休克，孫子則顱骨骨折，祖孫倆雙雙送醫不治。
程女當時車上還載著另名周姓女同事，供稱正趕往台北獸醫院上班，沒注意到號誌轉紅燈；程女當天遭依過失致死罪移送，檢方諭令15萬交保，死者家屬當時氣罵：「2條人命只值15萬元？」認為程女闖紅燈與殺人無異，老闆高男也有責任，堅持控告2人殺人。
檢方指出，《刑法》上是否構成殺人罪，先決條件為加害人有無「殺意」，程女不僅沒有殺意，闖紅燈也屬「過失」，非「故意」傷害，因此改依過失致死罪起訴，另程女雖然是趕上班肇事，但當時並非執行業務，駕駛的車輛也不是登記在獸醫院名下，客觀上難認高男與車禍有關聯，因此處分不起訴。
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