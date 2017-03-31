太陽花占立院無罪 法官：符合「公民不服從」七大要件
〔記者張文川／台北報導〕2014年引爆太陽花學運的「318攻占立法院行動」，林飛帆、陳為廷、黃國昌等22名被起訴指控煽惑犯罪、妨害公務等罪的被告，今獲台北地院宣判全都無罪，判決理由出爐，合議庭認為，「帆廷昌」等人並沒有煽惑他人犯罪的客觀行為與主觀犯意，且進入立法院並非「無故」，而是有「行使公民不服從」的正當理由，因此判無罪。
合議庭參酌國內外學說與實務見解，認為「公民不服從」包括七大要件：抗議對象係與政府或公眾事務有關之重大違法或不義行為；須基於關切公共利益或公眾事務之目的為之；抗議行為須與抗議對象間具有可得認識之關聯性；須為公開及非暴力行為；適當性原則，即抗議手段須有助於訴求目的之達成；必要性原則：無其他合法、有效之替代手段可資使用；狹義比例原則：抗議行動所造成之危害須小於訴求目的所帶來之利益，且侷限於最小可能之限度。
合議庭依據七大要件逐一套入本案審酌，認定立委張慶忠3月17日在立法院內政委員會審查服貿協議時直接宣布「服貿協議已逾3個月期限，視為已審查，送院會存查」，此項行為已違反先前黨團協商的決議，未依正當法律程序審查議案，引發各界批評抗議，此項服務貿易協議的立法行為，並非沒有重大瑕疵。
判決指出，林飛帆等人由於認為立法院無法表彰民意，遂以占領立法院的方式進行抗議，為了達到阻止立法院院會草率通過服貿協議的目的，表達象徵性及政治性言論，且因服貿協議影響的行業及領域甚廣，與個人經濟、社會生活密切相關，攸關國家未來政治、經濟發展甚鉅，合議庭因此認定眾人的動機與目的，與公眾事務有重大關聯。
判決又指，被告抗議的對象是立法院與立法委員，抗議地點在立法院，依照一般智識人民的生活經驗，客觀上可明顯得知眾人的抗議訴求與抗議對象間的關聯性。
再者，現場已有許多民眾聚集，被告們的言行為多數人可共見共聞，為公開行為，眾人並未對積極攻擊警察、或破壞立法院公物與設備，手段尚屬平和，並非惡意暴力的攻擊行為。
而眾人為了抗議張慶忠逕自宣布將服貿協議送院會存查，且為了避免服貿協議在3天後的立法院院會中草率表決通過，因而占領立法院表達訴求，實際也造成院會於無法如期順利開會，抗議手段有助於達成訴求目的。
依立法院審案慣例，張慶忠宣布將服貿協議視為已審查，送院會存查後，服貿協議即送到院會存查，並依照過往慣例而自動生效，實際上已不可能再經過院會或送回委員會來進行實質審查或議決，院會又即將在3日後召開，情況急迫，已無法期待有效的即時救濟管道。
合議庭又認為，立法院議場縱使被民眾占領，立法委員仍可在院區內的其他地點開會，並未重大影響或遲滯議事程序的進行，占領立法院議場所造成的危害，與反對服貿協議輕率送院會存查通過、並主張立法院重新實質審查服貿協議的訴求，二者相較衡量，損害顯然小於訴求目的所帶來的利益。
合議庭因此認定，黃國昌等人占領立法院的行為，符合「公民不服從」的七大要件，且占領近一個月期間，立法院未主動驅離，並嘗試溝通對話，也未表示要追訴，可證立法院對此等公共事務政治意見表達，予以容認與尊重，而這正是國家最高民意機關立法院，本應傾聽並接納各種民意，不應對反對意見有差別待遇或抗拒不同意見聲音的本質。
判決認定，就整體法律規範的價值體系來看，此案未違背一般社會倫理規範，具有社會相當性，群眾進入立法院有其正當理由，並非「無故」，不具實質違法性，不構成「煽惑他人無故侵入建築物罪」。
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標題：太陽花占立院無罪 法官：符合「公民不服從」七大要件
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