所長搶騎7旬伯的腳踏車 是為了...
2017-03-31 06:40
〔記者王捷／台南報導〕昨晚9時許，台南市警三分局海南派出所獲報，有民眾出車禍倒栽蔥摔進中央分隔島的花圃，沒想到警方到場後竟發現，78歲的王姓老翁疑似是騎腳踏車體力不支，才跌進花圃，不過王翁被警方喚醒後，要再次跨上腳踏車自稱想返家，但家在何方卻說不出話來，所長莊世雄覺得有異，一把搶過老翁的腳踏車，請警員將老翁載回派出所，直到今日凌晨才釐清有失智症的王翁身分，載他返家。
王翁住在中西區，家人稱王翁吃飽飯後，牽著腳踏車出門，就失去聯絡，沒想到王翁竟然從台南中西區，騎了約4、5公里到安南區，最後因為體力不支，跌倒撞進中央分隔島，頭部還埋在花圃裡，讓路過的民眾嚇一跳。
昨日晚間9時許，警方看見王翁的頭部埋在花叢裡，立即將他抬起來，不過王翁看見警方很緊張，急著要跨上腳踏車自稱要回家，當警方問他有沒有被撞、有沒有受傷等問題，王翁一律回答不知道，問到王翁家在哪裡？他也說不出話來，只是往前方比劃。
莊世雄見狀，搶著騎王翁的腳踏車，並要警員把王翁載回警所，自己則騎著腳踏車返回派出所。王翁被載回警所後，相當警張，說不出自己的身分，只知道自己的名字，警方透過人臉辨識系統，過濾他的身分，經過警方安撫後，才慢慢恢復記憶。
今日凌晨警方好不容易才聯絡到家屬，王翁的妻子徹夜守在電話前，接到電話後才放心，確認過地址後，警方才在凌晨0時許，將王翁送回家。
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