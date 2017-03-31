| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
太陽花學運佔領立院案 上午11點宣判 積極搶攻行動支付商機 聯邦卡Apple Pay上線
 首頁 > 社會

所長搶騎7旬伯的腳踏車 是為了...

2017-03-31  06:40

〔記者王捷／台南報導〕昨晚9時許，台南市警三分局海南派出所獲報，有民眾出車禍倒栽蔥摔進中央分隔島的花圃，沒想到警方到場後竟發現，78歲的王姓老翁疑似是騎腳踏車體力不支，才跌進花圃，不過王翁被警方喚醒後，要再次跨上腳踏車自稱想返家，但家在何方卻說不出話來，所長莊世雄覺得有異，一把搶過老翁的腳踏車，請警員將老翁載回派出所，直到今日凌晨才釐清有失智症的王翁身分，載他返家。

王翁住在中西區，家人稱王翁吃飽飯後，牽著腳踏車出門，就失去聯絡，沒想到王翁竟然從台南中西區，騎了約4、5公里到安南區，最後因為體力不支，跌倒撞進中央分隔島，頭部還埋在花圃裡，讓路過的民眾嚇一跳。

昨日晚間9時許，警方看見王翁的頭部埋在花叢裡，立即將他抬起來，不過王翁看見警方很緊張，急著要跨上腳踏車自稱要回家，當警方問他有沒有被撞、有沒有受傷等問題，王翁一律回答不知道，問到王翁家在哪裡？他也說不出話來，只是往前方比劃。

莊世雄見狀，搶著騎王翁的腳踏車，並要警員把王翁載回警所，自己則騎著腳踏車返回派出所。王翁被載回警所後，相當警張，說不出自己的身分，只知道自己的名字，警方透過人臉辨識系統，過濾他的身分，經過警方安撫後，才慢慢恢復記憶。

今日凌晨警方好不容易才聯絡到家屬，王翁的妻子徹夜守在電話前，接到電話後才放心，確認過地址後，警方才在凌晨0時許，將王翁送回家。

廣告
  • 海南所長莊世雄，擔心王翁身體狀況，搶走他的腳踏車返回警所。（記者王捷翻攝）

    海南所長莊世雄，擔心王翁身體狀況，搶走他的腳踏車返回警所。（記者王捷翻攝）

  • 王翁疑似因為體力不支，一頭栽進中央分隔道的花圃中。（記者王捷翻攝）

    王翁疑似因為體力不支，一頭栽進中央分隔道的花圃中。（記者王捷翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 助人 警察 迷路
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧桂竹筍滷肉
加分配角✧油蔥酥
嗜辣✧美式什錦燉飯
這些食物勿放冰箱！
轉寄

標題：所長搶騎7旬伯的腳踏車 是為了...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月31日‧星期五‧丁酉年三月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.