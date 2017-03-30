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復興空廚賤賣中保？ 中保朱漢光首度回應

2017-03-30  17:56

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦復興航空內部人疑涉內線交易、詐欺等案，繼搜索興航總部、凍結興航信託基金12億元、約談前民政局長張國政後，今天下午再度展開新一波約談行動，以證人身分約談中興保全發言人朱漢光、林孝信弟媳林鄭珊珊等多人，釐清復興空廚是否有賤賣給中保一事。

傍晚5點40分左右，記者趁朱漢光庭訊空檔，趨前詢問是否為復興空廚涉嫌賤賣給中保一事而來，朱面露笑容，回說：「我只能跟你說不是，其它的我不能多講。」便再度等待開庭。

興航去年11月21日停飛、股票交易也全部暫停，但在解散公司的重大訊息曝光前，興航股票交易卻爆大量，從18日的398張、飆至21日的10755張，疑有內線交易之嫌；此外，外界質疑興航高層得知公司將解散，11月4日到7日國際旅展期間，仍販售廉價機票，涉嫌詐欺。

另，去年3月，中保、興航發布重訊，復興空廚以5.25億元賣給中保，興航獲利2.38億元，暫時紓解資金燃眉之急，但也引發外界質疑復興空廚是否賤賣給中保風聲。

復興空廚創立於民國55年，是國內第一家空廚，68年配合桃園機場啟用，在南崁設立廚房，營運規模逐漸擴大，是興航旗下穩定收益的小金雞。

復航空廚賣給中保，外界質疑集團買賣時機是將「先把賺錢的留下」。中保則回應是為了積極發展實體店面，另一方面復興航空亟需資金，雙方才達成交易。

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  • 中興保全發言人朱漢光否認為復興空廚涉嫌賤賣中保一事出庭。（記者謝君臨攝）

    中興保全發言人朱漢光否認為復興空廚涉嫌賤賣中保一事出庭。（記者謝君臨攝）

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