自小客自撞路邊轎車 偷車賊赤腳下車逃逸

2017-03-30 16:23

〔記者余衡／新北報導〕新北市三峽警方今天近中午時接獲民眾報案，指永安街上發生肇事逃逸車禍，員警到場處理時，發現肇事駕駛早已逃之夭夭，而肇事車輛今天早上才剛通報失竊。

警方立刻調閱監視器偵辦，發現11點20分左右，一台綠色自小客車行經永安街109號前，突然撞上路旁紅色轎車，並將紅車推撞近10公尺遠，隨後駕駛摀著頭部、赤腳下車，倉皇逃往對街巷弄。

經查該部車輛車主為趙姓婦人，今早在溪東路報案遭竊，警方目前已經掌握1名在附近大樓出入的中年平頭男子，正全力追緝中。

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