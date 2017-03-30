女子頭藏床底葬身火窟 房內查獲近百隻針頭

2017-03-30 14:02

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市新店區中正路昨下午1時許發生一起離奇火災，巷內一處公寓4樓，突然竄出火煙，見義勇為的民眾率先拿滅火器滅火，警消到場撲滅火勢，卻發現一名39歲劉姓女子倒臥在房內，身上被層層物品覆蓋，緊急送醫後仍不治，警消入內搜索竟發現炭盆以及近百隻使用過的毒品針頭，不排除為燒炭不慎引發火勢，詳細火災原因仍待釐清。

消防人員初步調查，該戶隔成4間雅房，起火戶則位於最後一間，屋內非常凌亂，起火的衣櫃附近放著一個鋼製炭盆，且整間房間僅燃燒約2坪，火勢一下就撲滅，目前不排除為燒炭過程中造成雜物燃燒，但詳細原因仍需火調人員進一步釐清。

據了解，劉女被發現時頭在床底下，身體露在外側，被棉被、家具堆疊，全身無燒傷痕跡，警方入屋搜索時，竟在床頭的茶葉罐內發現70餘隻使用過的海洛因針頭，經查死者更是毒品通緝犯，附近居民則表示，劉女疑似上夜班的工作，一個人住，與大家鮮少往來，劉女確切死因仍待檢警相驗釐清。

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