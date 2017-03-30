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關刀山區發現一男屍 疑日前脫逃嫌犯

2017-03-30  12:26

〔記者佟振國／南投報導〕上月23日刑事局中部打擊犯罪中心押解毒品、槍砲案嫌犯黃俊傑，前往南投縣埔里鎮、仁愛鄉交界的關刀山區取槍，發生人犯滑落山谷失蹤事件，檢警持續在山區搜尋，今天上午傳出有協助搜尋的民眾，在黃男滑落的山谷附近峭壁發現一具男屍，疑為黃男，警消將待發現人今天傍晚下山後進一步確認地點，最快明天上午上山，將遺體帶回確認身分。

涉及毒品及槍砲案件的黃俊傑日前供稱，在埔里、仁愛交界的關刀山區埋有槍械，上月23日由刑事局中部打擊犯罪中心押解前往取槍，中途卻發生人犯滑落山谷失蹤事件，究竟是意外或刻意脫逃？至今仍是一團謎，1個多月來檢警持續搜山不放棄，也委託熟悉關刀山區的原住民協助搜尋。

最新的一批搜尋人員昨天上山，今天上午9時許傳出，在距離黃男滑落的山谷約2公里的一處峭壁，發現一具男屍，據傳腳上還有腳鐐，疑似是黃男，但因山區通訊不良，且距登山口步行至少要3、4個小時，發現人預計下午會抵達登山口，警消將進一步確定陳屍位置，最快明天上午上山將屍體運出，確認身分。

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  • 刑事局中部打擊犯罪中心上月23日，押解涉及毒品、槍砲案的黃俊傑（白色上衣）前往南投埔里、仁愛交界的關刀山區取槍，發生人犯滑落山谷失蹤事件，今天有民眾在山區發現一具男屍，疑似為黃男，身分還有待進一步確認。（圖：警方提供）

    刑事局中部打擊犯罪中心上月23日，押解涉及毒品、槍砲案的黃俊傑（白色上衣）前往南投埔里、仁愛交界的關刀山區取槍，發生人犯滑落山谷失蹤事件，今天有民眾在山區發現一具男屍，疑似為黃男，身分還有待進一步確認。（圖：警方提供）

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