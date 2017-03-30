小黃司機疑酒駕 撞死高中輕艇選手

2017-03-30 11:45

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市今天早上發生一起死亡車禍，34歲蘇姓計程車司機涉嫌酒後駕車，在美崙溪防汛道路上逆向撞上18歲高二黃姓男學生，黃男送醫後傷重不治，警方目前調查事故發生原因；黃姓學生就讀花蓮體中二年級，是學校的輕艇選手，發生事故後同學都不敢置信。

花蓮警方調查，今早7點多蘇姓計程車駕駛開車從防汛道路，由國福大橋往仁本橋方向行駛，在行經一個大彎道的時候，疑似超越對向車道的線，黃姓高中生騎機車見逆向車闖來閃避不及，迎面被撞飛，計程車留下長達70公尺的煞車痕。

警方說，防汛道路速限40，從煞車痕研判計程車司機超速，呼氣酒測後有酒精反應，每公升達0.49毫克，目前進一步偵訊當中。

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