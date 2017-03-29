台、印合作搗2詐騙機房 18台嫌預計今晚押返受審

2017-03-29 19:03

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事局與印尼警方本月初合作，在印尼雅加達市郊破獲2處詐騙機房，共計查獲台籍嫌犯18名、中國籍嫌犯36名，案經專案小組蒐證完竣後，今晚9時許，傅龍華、徐偉喆等18名台籍嫌犯將遣返，分別移送新竹、苗栗地方法院檢察署偵辦。

此外，針對棄保潛逃的詐欺通緝嫌犯，刑事局規劃「緝狐專案」，對藏匿於國內、外且具高度隱匿、再犯的詐欺犯嫌核列為「緝狐對象」，分由各警察機關、各國駐外聯絡組加強查緝，本月4日刑事局駐泰國聯絡官結合泰國移民總局於曼谷緝獲林錦宏、吳正強、張君偉等3名，也於今日下午遣返。

刑事局表示，今晚將遣返的18名台籍嫌犯，為本月9日結合航空警察局、移民署、駐印尼代表處，透過刑事局駐印尼聯絡組提供相關情資予印尼警方，分別報請新竹、苗栗地方法院檢察署指揮，於印尼雅加達市郊查獲2處詐欺機房，現場起獲大量行動電話、電腦、中國民眾個人資料等贓證物。