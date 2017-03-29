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上床幾次? 女稱10次、男認5次 法官信誰...

2017-03-29  17:34

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市25歲楊姓男子94年間結識仍就讀國中的未滿14歲少女，2人半年內多次上床，少女的父親發現愛女「被吃了」，狀告楊男妨害性自主罪。

桃園地院審理時，2人上床次數因涉及1罪1罰，成為攻防焦點，少女向法官坦承「與楊男平均每星期上床1到2次，至少也有10多次」；但楊男稱說「沒在計算過次數」，辯護律師則主張，雙方僅交往半年，其中還有2個月沒連絡，且應扣除女生的生理期，認為平均每2星期發生1次性行為，所以應該是5次，只能以5罪論處。

然而少女當庭指稱，自己有記憶的上床次數至少也有10次，法官採信少女說法，今審結以10罪論處，合併判處楊姓男子4年8月徒刑。

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  • 法庭示意圖。（記者余瑞仁攝）

    法庭示意圖。（記者余瑞仁攝）

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相關關鍵字： 妨害性自主罪 未成年少女
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