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師鐸獎校長性侵獲輕判 7歲姪女：他不知我不舒服

2017-03-29  06:58

〔即時新聞／綜合報導〕南部一位曾獲師鐸獎的退休校長被控利用課業輔導機會，多次對7歲姪女猥褻、性侵。週刊報導，法官認定雙方合意，被告否認犯行，輕判4年徒刑，女童母親認為輕判，相當不服；被告則堅稱遭設局，對方只是為了賠償金才教導女童說謊。

《壹週刊》報導，77歲退休校長在30幾年前曾獲教育部頒發「師鐸獎」，受害女童的父母因教育程度不高，以打零工維生，便將女兒委託教育界的姐夫輔導課業，不料，姐夫卻利用輔導機會對幼女伸出狼爪，性侵得逞，性侵後100元或玩具，不准她告訴父母。

檢方依對未成年人強制性交及強制猥褻罪嫌將色校長起訴，求處重刑。但法官卻變更起訴法條，以刑責較輕的「對未滿14歲男女猥褻罪」，判處有期徒刑2年，性交部份則因被告供稱無法勃起，改以對未滿14歲男女性交未遂，判處3年有期徒刑，應執行有期徒刑4年。

週刊報導，法官未將女童送請鑑定是否有創傷後壓力症候群。也未讓司法心理師介入輔導、調查，僅憑女童自述「被告不知我不舒服」為由認定雙方合意，甚至忽略此一個案係家族中「姑丈與姪女」、「老師與學生」的關係。

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  • 曾獲師鐸獎的退休校長性侵7歲姪女，法官輕判4年徒刑。（情境照）

    曾獲師鐸獎的退休校長性侵7歲姪女，法官輕判4年徒刑。（情境照）

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