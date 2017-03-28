司改會議》小燈泡蒙難一週年 媽媽拭淚默哀...
2017-03-28 22:12
〔記者吳政峰／台北報導〕內湖4歲女童「小燈泡」去年3月28日跟媽媽王婉諭出門，不幸慘遭王景玉殺害，時隔一年，王婉諭以被害人家屬身分，出席司法改革國是會議第一分組第三次會議時，第一分組全體委員起立替小燈泡默哀，王婉諭激動頻拭淚，令人不捨。
會議一開始，羅秉成沉痛表示，今日是小燈泡遇害一週年，盼現場人士能夠起立默哀一分鐘，王婉諭無法遮掩心中情緒，淚流滿頰，紅腫的雙眼透漏她對愛女的日思夜念。
王婉諭與其餘3名委員林照真、姚崇略、及張文貞，共同提案檢討偵查不公開，部分委員認為警察局的泡茶區有非警職人士在那，可能聽到會聽到案情，違反偵查不公開。
王婉諭表示，被害家屬待在警局時，多是坐在泡茶區，旁邊的人是媒體還是誰都不知道，應該予以淨空。
會議經過冗長近4小時討論，召集人羅秉成未要求眾委員舉手是否贊成或反對投票「檢察及司法警察機關等執法單位應管制媒體及其他與案件無關之人員自由進出辦公區域」，以口頭詢問有沒有人反對，隨即稱達成共識，完成該議決。
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